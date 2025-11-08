ETV Bharat / state

कॉमेडी फेस्ट पर धामी सरकार के मंत्री का स्वीकार'नामा', कांग्रेस ने सुनाई खरी खोटी

कॉमेडी फेस्ट की जानकारी सामने आने के बाद कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा इस तरह के कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होना कहीं ना कहीं राज्य स्थापना के प्रति आयोजक और इस आयोजन में अपना सहयोग कर रहे लोगों की राज्य स्थापना के प्रति गंभीरता को दर्शाता है. बीजेपी नेता और विधायक विनोद चमोली ने कहा-

देहरादून: 1 नवंबर से शुरू हुए उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के तहत राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत तीन दिवसीय कॉमेडी शो से हुई थी. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत संस्कृति विभाग ने हिमालय कल्चर सेंटर में निनाद कार्यक्रम का आयोजन किया. पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के परिसर में देश भर के हास्य कलाकारों को एकजुट कर कॉमेडी शो का आयोजन किया. इस कॉमेडी शो को लेकर प्रदेशभर में विवाद भी हुआ.

कॉमेडी शो को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से बात की गई. उन्होंने कहा यह कार्यक्रम पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कॉमेडी शो का आयोजन कोई गलत बात नहीं है. उन्होंने कहा इस शो में जिन्हें बुलाया गया वे सभी उत्तराखंड प्रेमी लोग हैं. सभी ने शो में अपना उत्तराखंड प्रेम दर्शाया है.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उत्तराखंड सरकार चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग यहां आकर काम करें. ऐसे में इस उत्सव के समय में लोगों को इनवाइट किया गया है. उन्होंने कहा शो में आये सभी लोग पहाड़ से जुड़े हुये हैं. उन्होंने कहा रजत जयंती वर्ष के मौके पर कॉमेडी शो का आयोजन सफल रहा है.

वहीं, इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा सतपाल महाराज का यह बयान निश्चित तौर से प्रदेश के उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाशा है जो कि इस कॉमेडी शो को सरकारी कार्यक्रम ना होने का दावा कर रहे थे. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा यह कॉमेडी शो सरकार की मानसिकता को दिखाता है. उन्होंने कहा रज जयंती वर्ष के मौके पर पहाड़ में तमाम समस्या और दिक्कतों के बावजूद भी सरकार इस तरह के फूहड़ कार्यक्रम कर रही है. इन कार्यक्रमों में महंगे टिकट लगाये गये हैं. जिससे स्पष्ट हो गया है कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि एक पैसा कमाने का एक जरिया भर था.

पढे़ं- राज्य स्थापना पर कॉमेडी फेस्ट को लेकर घमासान, सरकार पर लगा नॉन सीरियस होने का आरोप, जानें पूरा मामला