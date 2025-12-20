ETV Bharat / state

नोएडा बना 'मिनी उत्तराखंड': 'महाकौथिग' मेले में पहुंचे CM धामी, अतिक्रमणकारियों को दिया ये कड़ा संदेश

सांस्कृतिक उत्सव के बीच मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की सुरक्षा और अस्मिता को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश भी दिया.

प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी
प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 20, 2025 at 8:24 PM IST

नोएडा: यूपी के नोएडा आज मिनी उत्तराखंड में तब्दील हो गया. मौथा था 'महाकौथिग' का. जहां देवभूमि की लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू चारों ओर बिखरी नजर आई. उत्तराखंड की विरासत को सहेजने के इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नोएडा के सांसद डाक्टर महेश शर्मा शामिल हुए.

मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री ने हर स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया. मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाकौथिग जैसे कार्यक्रम न केवल हमारी लोक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि कलाकारों को एक बड़ा मंच भी प्रदान करते हैं. उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की सराहना करते हुए इसे अपनी पहचान बताया.

मुख्यमंत्री धामी मीडिया से बात करते हुए (ETV Bharat)


सांस्कृतिक उत्सव के बीच मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की सुरक्षा और अस्मिता को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश भी दिया. प्रदेश में हो रहे 'भूमि अतिक्रमण' पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अतिक्रमणकारियों के दिन अब लद चुके हैं. मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर बड़े पैमाने में जमीनों पर अतिक्रमण हो रखा है आज से पहले इसे कभी देखा नहीं गया. जिम्मेदारी मिलने के बाद मैंने इसपर ध्यान दिया कानूनी रूप से नोटिस भेजे गए. अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया. जिन्होंने नहीं हटाया उन पर कार्यवाही की गई. आगे भी यह अभियान जारी रहेगा.

देवभूमि के 'देवत्व' पर किसी भी प्रकार की आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अवैध मजारों और सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के अपने संकल्प को दोहराया.

संपादक की पसंद

