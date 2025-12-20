ETV Bharat / state

नोएडा बना 'मिनी उत्तराखंड': 'महाकौथिग' मेले में पहुंचे CM धामी, अतिक्रमणकारियों को दिया ये कड़ा संदेश

प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी ( ETV Bharat )

नोएडा: यूपी के नोएडा आज मिनी उत्तराखंड में तब्दील हो गया. मौथा था 'महाकौथिग' का. जहां देवभूमि की लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू चारों ओर बिखरी नजर आई. उत्तराखंड की विरासत को सहेजने के इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नोएडा के सांसद डाक्टर महेश शर्मा शामिल हुए. मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री ने हर स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया. मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाकौथिग जैसे कार्यक्रम न केवल हमारी लोक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि कलाकारों को एक बड़ा मंच भी प्रदान करते हैं. उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की सराहना करते हुए इसे अपनी पहचान बताया.