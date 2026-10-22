ETV Bharat / state

दलेर मेहंदी और मीका सिंह से बात करेंगे सीएम धामी, विवाद का करेंगे अंत

सीएम धामी ने कहा वे इसे लेकर मीका सिंह और दलेर मेहंदी से भी बात करेंगे. उन्होंने कहा दोनों कलाकारों से उनकी मित्रता है.

Daler Mehndi Controversy
दलेर मेहंदी विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2026 at 3:07 PM IST

|

Updated : October 22, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: दलेर मेहंदी विवाद इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसे लेकर फिल्मी सितारे दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतर रहे हैं. दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह, कपिल शर्मा, राजपाल यादव सभी ने दलेर मेहंदी का बचाव किया है. इस मामले में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी सफाई दे चुके हैं. अब दलेर मेहंदी विवाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है.

देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दलेर मेहंदी विवाद को लेकर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा उस समय शायद जनता का दबाव रहा होगा. शायद इसलिए ऐसा हुआ है. उन्होंने कहा इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद आगे आकर कहा है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी. उन्होंने दलेर मेहंदी बड़े कलाकार हैं. उत्तराखंड कलाकारों का सम्मान करने वाली धरती है.

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा अब इस मामले में खुद सुबोध उनियाल ने इस बारे में बयान दे दिया है. ऐसे में अब इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा सब लोगों को अब इस मामले को यहीं छो़ड़ देना चाहिए. सीएम धामी ने कहा वे इसे लेकर मीका सिंह और दलेर मेहंदी से भी बात करेंगे. उन्होंने कहा दोनों कलाकारों से उनकी मित्रता है.

बता दें दलेर मेहंदी विवाद नरेंद्रनगर से शुरु हुआ. नरेंद्रनगर के सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या से जुड़ा ये मामला है. यहां पॉप स्टार दलेर मेहंदी लाइव कंसर्ट कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बैकग्राउंड साउंड ट्रैक (डबिंग) का सहारा लिया. जिससे स्थानीय जनता भड़क गई. इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खुद मंच पर पहुंचे. उन्होंने सीधे दलेर मेहंदी के सामने अपनी तीखी नाराजगी व्यक्त की.

तब सुबोध उनियाल ने कहा-

'नरेंद्रनगर की जनता यहां आपको लाइव सुनने आई है, न कि पीछे से बज रही डबिंग या किसी और की रिकॉर्डेड आवाज पर आपको केवल एक्टिंग करते देखने. यह इस ऐतिहासिक मेले के मंच और देवभूमि के दर्शकों की भावनाओं का अपमान है'.

सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री

इस घटना के बाद मामला बढ़ गया. दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह ने इसे लेकर आवाज उठाई. जिसके बाद बॉलीवुड के कई स्टार दलेर मेहंदी के समर्थन में आये. देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया. अब इस मामले में सीएम धामी ने बयान दिया है. उन्होंने कहा वे इस मामले को लेकर खुद मीका सिंह और दलेर मेहंदी से बात करेंगे. उन्होंने कहा उनकी दोनों से अच्छी मित्रता है. उन्होंने जनता से भी इस मामले को तूल न देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : October 22, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

दलेर मेहंदी विवाद
दलेर मेहंदी विवाद पर सीएम धामी
दलेर मेहंदी विवाद क्या है
DALER MEHNDI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.