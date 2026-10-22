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दलेर मेहंदी और मीका सिंह से बात करेंगे सीएम धामी, विवाद का करेंगे अंत

दलेर मेहंदी विवाद ( ETV Bharat )

देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दलेर मेहंदी विवाद को लेकर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा उस समय शायद जनता का दबाव रहा होगा. शायद इसलिए ऐसा हुआ है. उन्होंने कहा इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद आगे आकर कहा है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी. उन्होंने दलेर मेहंदी बड़े कलाकार हैं. उत्तराखंड कलाकारों का सम्मान करने वाली धरती है.