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पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की मांग, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी ( @pushkardhami )

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं. दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखण्ड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क व रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में पीएम मोदी से सहयोग व मार्गदर्शन का अनुरोध किया.

पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक व पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है. उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया.