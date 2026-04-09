सीएम धामी की घोषणाओं का रिपोर्ट कार्ड, जानिए 'सरकार' ने कितने वादे किए पूरे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में 3980 घोषणाएं की हैं. जानिए उनमें से कितनी पूरी हुई है और कितनी अधूरी रह गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 9, 2026 at 7:14 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए है. इसी क्रम में बीजेपी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का प्लान बना रही है, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं का है. इसीलिए सीएम धामी की घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतरने पर जोर दिया जा रहा है. गुरुवार 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बैठकें की और अलग-अलग विभागों में की गई अपनी तमाम घोषणाओं की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.
सीएम धामी ने कुल 3980 घोषणाएं की: दरअसल, 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंपी गई थी. ऐसे 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 अप्रैल 2026 तक कुल 3980 घोषणाएं की है, जिसमें से 2535 घोषणाओं का शासनादेश जारी हो चुका है, जबकि 982 घोषणाएं ऐसी हैं, जिस पर कार्रवाई चल रही है.
63.69 फीसदी घोषणाओं का ही शासनादेश जारी हुआ: इसके साथ ही 399 घोषणाएं अपूर्ण और 64 घोषणाएं को आंशिक पूर्ण की श्रेणी में रखा गया है. मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान कुल 56 विभागों के तहत 3980 घोषणाएं की है, जिसमें से 63.69 फीसदी घोषणाओं का ही शासनादेश जारी हुआ है.
PWD का रिपोर्ट कार्ड: मुख्यमंत्री घोषणा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग से जुड़ी 816 घोषणाएं की है, जिसमें से 679 घोषणाओं का शासनादेश जारी हुआ है. इसके साथ ही 122 घोषणाओं पर कार्रवाई गतिमान है, जबकि 15 घोषणाएं अपूर्ण है.
सिंचाई विभाग की घोषणाएं: इसी तरह सीएम धामी ने सिंचाई विभाग से जुड़ी 412 घोषणाएं की है, जिसमें से 266 घोषणाओं का शासनादेश जारी हुआ है. इसके साथ ही 135 घोषणाओं पर कार्रवाई गतिमान, 5 घोषणाएं आंशिक पूर्ण जबकि 6 घोषणाएं अपूर्ण है.
शहरी विकास विभाग की स्थिति: इसके अलावा सीएम धामी ने शहरी विकास विभाग से जुड़ी 303 घोषणाएं की है, जिसमें से 220 घोषणाओं का शासनादेश जारी हुआ है. इसके साथ ही 36 घोषणाओं पर कार्रवाई गतिमान, 4 घोषणाएं आंशिक पूर्ण जबकि 43 घोषणाएं अपूर्ण है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे अधिक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभागों से संबंधित घोषणाएं की है, जिसमें मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग और संस्कृति विभाग शामिल है. इसके साथ ही पंचायती राज विभाग भी शामिल है.
वैसे पिछले महीने हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पंचायती राज विभाग को सतपाल महाराज से हटाकर मदन कौशिक को सौंप दिया गया, लेकिन इस विभाग में जो घोषणाएं की गई वो उस दौरान की गई है, जब पंचायती राज विभाग, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पास था. इस तरह से मुख्यमंत्री ने सतपाल महाराज के विभागों से संबंधित सबसे अधिक 1913 घोषणाएं की है. जिसमें से 1291 घोषणाओं का शासनादेश जारी हुआ है.
लंबे समय से लंबित पड़े सीएम घोषणाओं को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान सीएम ने पांच विधानसभा क्षेत्रों में की गई सीएम घोषणाओं की समीक्षा की थी, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखते हुए अधिकारी आमजन की समस्याओं का समाधान करें.
इसके साथ ही निर्माण से संबंधित कार्यों में अगर किसी विभाग द्वारा प्रस्ताव किसी अन्य विभाग को ट्रांसफर किया जाना है, तो उसे जल्द भेजा जाए. साथ ही देरी करने पर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाए.
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