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जनसंख्या नियंत्रण कानून की ओर बढ़ेगी सरकार! सीएम धामी ने दिये संकेत, जानिये क्या कहा

देहरादून: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्या है. अब उत्तराखंड सरकार, यूसीसी के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में पहले ही राज्य सरकार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर काम कर रही है. जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक माहौल खराब ना हो और देवभूम में किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो. लिहाजा, सरकार, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने को लेकर उस पर चर्चा कर आगे बढ़ने का संकेत दे रही है.

उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है. ये चुनाव प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक जीत के लिए दमखम से चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं, लगातार दो बार से वनवास काट रही कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कह रही है. यही वजह है कि आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ठोस निर्णय ले सकती है. इसको लेकर उत्तराखंड में पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं.