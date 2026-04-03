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जनसंख्या नियंत्रण कानून की ओर बढ़ेगी सरकार! सीएम धामी ने दिये संकेत, जानिये क्या कहा

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम धामी ने कहा राज्य के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा.

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जनसंख्या नियंत्रण कानून सीएम धामी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 4:56 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्या है. अब उत्तराखंड सरकार, यूसीसी के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में पहले ही राज्य सरकार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर काम कर रही है. जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक माहौल खराब ना हो और देवभूम में किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो. लिहाजा, सरकार, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने को लेकर उस पर चर्चा कर आगे बढ़ने का संकेत दे रही है.

उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है. ये चुनाव प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक जीत के लिए दमखम से चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं, लगातार दो बार से वनवास काट रही कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कह रही है. यही वजह है कि आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ठोस निर्णय ले सकती है. इसको लेकर उत्तराखंड में पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं.

जनसंख्या नियंत्रण कानून सीएम धामी (ETV Bharat)

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य की डेमोग्राफी ना बदले, यहां की सांस्कृतिक मूल्य खराब ना हो, प्रदेश में किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है. समान नागरिक संहिता कानून, देश की आजादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है. ऐसे में आगे के जो भी कानून होंगे, उन सभी पर चर्चा कर आगे बढ़ाया जाएगा.

उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रदेश में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपराधियों में पूरी तरह से अब खौफ का वातावरण बनने लगा है. ऑपरेशन प्रहार के चलते ही तमाम अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं. इसके लिए प्रदेश में एक सघन अभियान चलाया जा रहा है. जिसके जरिए अपराधी, गैंगस्टर और जिनके ऊपर संगीन धाराएं लगी हुई है, उन सबकी खोजबीन की जा रही है.

पढे़ं- यूसीसी के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून! सीएम धामी ने दिये संकेत, बोले जरूरत पड़ेगी तो करेंगे काम

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