'भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है', US इजराइल ईरान युद्ध पर बोले सीएम धामी

रुद्रपुर: सीएम धामी आज काशीपुर पहुंचे. यहां सीएम धामी ने ईरान-अमेरिका वॉर पर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला हो रहा होता है तो लोग भारत के रुख का भी इंतजार करते हैं. सीएम धामी ने कहा कहा भारत हमेशा हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है. भारत सही समय में सही निर्णय लेगा.

बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे. यहां सीएम धामी ने नगर निगम काशीपुर में आयोजित भव्य 'होली मिलन समारोह' में प्रतिभाग किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पूरी तरह से होली के रंगों और लोक संस्कृति के उल्लास में डूबे नजर आए. इस दौरान पहुंचे जनसमूह को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

काशीपुर में सीएम धामी (ETV Bharat)

उन्होंने पारंपरिक कुमाऊंनी होली, शास्त्रीय होली और थारू होली गायन में स्थानीय लोगों के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम में बिहार से पहुंचे गायक मनोज कुमार के साथ राम सिया राम सिया राम जय जय राम का गाना भी गाया जनता को संबोधित किया. सीएम धामी ने भावुक स्वर में कहा, अपनों के बीच आकर मुझे जो प्रसन्नता मिलती है, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती.