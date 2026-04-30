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'कोटाबाग में बनाया जाएगा वृद्धाश्रम, असम-बंगाल में आएगी बीजेपी सरकार'- सीएम धामी का बयान

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के निर्माण और विकास में वरिष्ठ नागरिकों का योगदान अतुलनीय है. उनके अनुभव से ही नई पीढ़ी को दिशा मिलती है. सरकार बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है.

सीएम धामी ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद: खास बात ये रही सीएम धामी ने मंच पर पहुंचते ही बुजुर्गों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे पूरे सभागार में भावुक माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया.

दरअसल, सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की. मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है. उनका कहना है कि दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार आएगी. इसके अलावा उन्होंने असहाय बुजुर्गों के लिए कोटाबाग में वृद्धाश्रम बनाने की बात कही.

उन्होंने मंच से सभी बुजुर्ग लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि 'आपका ये बेटा कभी भी आपके सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षाओं में कोई कमी नहीं आने देगा. आप सब का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है.' उन्होंने कहा कि आप सब के आशीर्वाद से वो भी मिल जाएगा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

जिन जिलों में वृद्ध आश्रम नहीं हैं, वहां बनाए जाएंगे आश्रम: सीएम धामी ने आगे कहा कि जिस जिले में वृद्ध आश्रम नहीं है, वहां पर आश्रम बनाए जाएंगे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया.

वहीं, इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, मंत्री खजान दास समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और सम्मान का माहौल बना रहा, जहां एक ओर बुजुर्गों के चेहरे पर सम्मान पाने की खुशी थी, तो वहीं मुख्यमंत्री का उनके प्रति अपनापन भी साफ झलक रहा था.

"असहाय बुजुर्गों के लिए कोटाबाग में वृद्धाश्रम बनाया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

पश्चिम बंगाल और असम में आएगी बीजेपी की सरकार: पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भी सीएम पुष्कर धामी ने अपना बयान दिया. उन्होंने दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया. साथ ही कहा कि जनता डबल इंजन पर भरोसा करती है.

"जनता ने विकास के लिए डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है. केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से तेजी से विकास होता है. चाहे असम हो या पश्चिम बंगाल हो. जहां भी नतीजे आएंगे, वहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

इसके अलावा सीएम धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को गंभीर बताते हुए जवाबदेही तय करने की बात कही. साथ ही चारधाम यात्रा को आस्था की कठिन यात्रा बताते हुए सभी श्रद्धालुओं का देवभूमि में आने का न्यौता दिया. उन्होंने कहा कि चारधाम में तमाम व्यवस्थाएं की गई है. यात्रा सुचारू और बेहतरीन ढंग से चल रही है.

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