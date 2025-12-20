देवभूमि के 'देवत्व' पर कोई आंच नहीं होगी बर्दाश्त, नोएडा महाकौथिग में बोले सीएम धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नोएडा महाकौथिग मेला में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासियों को संबोधित भी किया. साथ एक संदेश भी दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 20, 2025 at 8:20 PM IST
दिल्ली: नोएडा का सेक्टर-21 स्टेडियम आज शनिवार को 'मिनी उत्तराखंड' में तब्दील हो गया. मौका था 'महाकौथिग' का, जहां देवभूमि की लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू चारों ओर बिखरी नजर आई. उत्तराखंड की विरासत को सहेजने के इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नोएडा के सांसद डाक्टर महेश शर्मा शामिल हुए.
महाकौथिग में झलकी लोक संस्कृति: मेले में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया. मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाकौथिग जैसे कार्यक्रम न केवल हमारी लोक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि कलाकारों को एक बड़ा मंच भी प्रदान करते हैं.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित 15वें उत्तराखण्ड महाकौथिग, नोएडा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखण्डी, कलाकार, युवा एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर… pic.twitter.com/On4LdiDLiV— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 20, 2025
प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर: सीएम धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो राज्य से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. 15 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा उत्तराखण्ड महाकौथिग लोक कला, लोक संगीत, पारंपरिक विरासत और पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। ऐसे आयोजन न केवल उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्तराखण्डी भाई-बहनों को एक सूत्र में पिरोने का भी कार्य करते हैं.
CM धामी ने दिया कड़ा संदेश: सांस्कृतिक उत्सव के बीच मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की सुरक्षा और अस्मिता को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश भी दिया.य प्रदेश में हो रहे 'भूमि अतिक्रमण' पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अतिक्रमणकारियों के दिन अब लद चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर बड़े पैमाने में जमीनों पर अतिक्रमण हो रखा है. आज से पहले इसे कभी देखा नहीं गया, जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने इस पर ध्यान दिया. कानूनी रूप से नोटिस भेजे गए. अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया, जिन्होंने नहीं हटाया उन पर कार्रवाही की गई. आगे भी यह अभियान जारी रहेगा.
सीएम धामी ने संबोधन के आखिर में जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि देवभूमि के 'देवत्व' पर किसी भी प्रकार की आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उत्तराखंड नफरत नहीं, संस्कार चाहता है. विभाजन नहीं, एकता चाहता है और सरकार का उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है.
पढ़ें---