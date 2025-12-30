थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर के लिए पुलिस ने कसी कमर, सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक
सीएम धामी ने तीस से पांच जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का कहा हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 30, 2025 at 5:10 PM IST
देहरादून/खटीमा: नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे है. नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसको लेकर सरकार से लेकर शासन-प्रशासन और पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. नए साल की तैयारियों को लेकर आज 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीस 2025 से पांच जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाए की सैलानियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. वहीं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर रहे.
सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार रात्रिकालीन गश्त की जाए. पुलिस के उच्चाधिकारी भी कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर तमाम क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें. साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
सीएम ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों, अधिक आवागमन व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए है. नए साल के अवसर पर सभी जिलों में यातायात प्रबंधन के साथ मूलभूत सुविधाओं और पार्किंग की समुचित व्यवस्था, वाहनों के अनियंत्रित संचालन व शराब पीकर गाड़ी चलाने पर विशेष निगरानी के साथ ही शराब के ठेकों के आसपास भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि चैकिंग के नाम पर आम जनता व पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय.
सीएम ने कहा कि देहरादून में जिन स्थानों पर सड़कों पर अतिक्रमण की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाए. जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन व एमडीडीए टास्क फोर्स बनाकर सड़कों से लगातार अतिक्रमण हटाए. अन्य जिलों में भी जहां सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है, इस पर लगातार कार्रवाई की जाए.
सीएम ने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होटल और रिसार्ट्स में भी फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को देखा जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में पुलिस पांच मिनट के अन्दर मौके पर पहुंच जाए. साथ ही सीएम ने निर्देश दिये कि शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएं. पर्यटकों की सुविधा के लिए जानकारी केन्द्रों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिए जाने व प्लास्टिक मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मुहिम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के साथ ही आम लोगों से भी सहयोग लिया जाए.
चंपावत का पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट: थर्टी फर्स्ट व नए साल में चंपावत जिले में होने वाली पर्यटकों की आमद को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन व परिवहन विभाग ने कमर कस ली है. नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां पूर्णागिरी धाम में दर्शन करने के लिए आ सकते है, उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है.
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज बगोरिया ने टैक्सी चालकों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. एआरटीओ बगोरिया ने बताया कि मेले की अवधि के दौरान नशे में वाहन संचालन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने टैक्सी चालकों को श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार करने, निर्धारित किराया सूची का पालन करने व किसी भी स्थिति में अतिरिक्त शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए.
एआरटीओ ने रात्रिकालीन यात्रा व कोहरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर व सुरक्षा संकेतक सही ढंग से लगाए जाने पर विशेष जोर दिया. ओवर लोडिंग करने वाले टैक्सी चालकों पर भी कार्रवाही की बात कही.
पढ़ें---