थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर के लिए पुलिस ने कसी कमर, सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक

देहरादून/खटीमा: नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे है. नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसको लेकर सरकार से लेकर शासन-प्रशासन और पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. नए साल की तैयारियों को लेकर आज 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीस 2025 से पांच जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाए की सैलानियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. वहीं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर रहे.

सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार रात्रिकालीन गश्त की जाए. पुलिस के उच्चाधिकारी भी कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर तमाम क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें. साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

सीएम ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों, अधिक आवागमन व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए है. नए साल के अवसर पर सभी जिलों में यातायात प्रबंधन के साथ मूलभूत सुविधाओं और पार्किंग की समुचित व्यवस्था, वाहनों के अनियंत्रित संचालन व शराब पीकर गाड़ी चलाने पर विशेष निगरानी के साथ ही शराब के ठेकों के आसपास भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि चैकिंग के नाम पर आम जनता व पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय.

सीएम ने कहा कि देहरादून में जिन स्थानों पर सड़कों पर अतिक्रमण की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाए. जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन व एमडीडीए टास्क फोर्स बनाकर सड़कों से लगातार अतिक्रमण हटाए. अन्य जिलों में भी जहां सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है, इस पर लगातार कार्रवाई की जाए.