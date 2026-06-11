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चारधाम यात्रा: क्यों हो रही हेली इमरजेंसी लैंडिंग, क्या नहीं मिल पा रही मौसम की जानकारी? जानें कारण

उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार की उड़ान योजना के साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी राजधानी देहरादून से पर्वतीय क्षेत्रों को हेली कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जा रहा है. इसके साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. लेकिन हेली सेवाओं के संचालन में मौसम एक बड़ी चुनौती साबित होती रही है. जिस कारण कई बार हेली की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती है, जबकि मौसम की सटीक जानकारी के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं.

बावजूद इसके चारधाम यात्रा के तीन हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम खराब होने की वजह से हो चुकी है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर, मौसम की सटीक जानकारी के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गईं. बावजूद इसके मौसम खराब होने की सटीक जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है?

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा जोरों- शोरों पर चल रही है. ऐसे में राज्य सरकार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही सुरक्षित हेली सेवाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. मुख्य रूप से पिछले साल तमाम हेली दुर्घटनाएं होने के बाद सुरक्षित हेली सेवाओं के लिए इस साल तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

दरअसल, इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है. इसके साथ ही 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू हुआ है. हेली सेवाओं का संचालन शुरू होने के बाद से अभी तक मौसम खराब होने के कारण तीन हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा चुकी है. 11 मई को खराब मौसम के कारण रुद्रप्रयाग में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. इसके बाद 5 जून को एक हेलीकॉप्टर को ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं.

ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि, इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रिकॉशनरी लैंडिंग को इस वजह से प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वैली में मौसम बहुत तेजी से बदलता है. जबकि सिरसी और सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) और मौसम के वैज्ञानिक बैठे हैं. इसके अलावा, बदरीनाथ और केदारनाथ में एटीसी स्थापित है, जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और मौसम को मॉनिटर भी कर रहे हैं. यही वजह है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए हेली की प्रिकॉशनरी लैंडिंग की गई है, जो किसी भी दुर्घटना को रोकने में मददगार साबित हो रही है.

किसी भी हेली के प्रिकॉशनरी लैंडिंग, पायलट के विवेक पर निर्भर होता है. क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में विज्वल फ्लाइट रूल (Visual flight rules) लागू होते हैं. ऐसे में विज्वल के आधार पर लिया गया पायलट का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है. ऐसे में पायलट की ओर से की गई प्रिकॉशनरी लैंडिंग, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही की गई है.

-आशीष चौहान, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण-

आशीष चौहान ने कहा कि, वर्तमान समय में एक सिलोमीटर और चार स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली लगाने की प्रक्रिया चल रही है. मौसम के लिए हैंडल डिवाइस भी हैं, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है. यही नहीं, मौसम वैज्ञानिक के सहयोग से भी हेली ऑपरेशंस कराए जा रहे हैं. इसके अलावा, सहस्त्रधारा और सिरसी में लगी एटीसी प्रॉपर रूप से काम कर रही है. डीजीसीए के निर्देश पर बदरीनाथ और केदारनाथ में टेंपरेरी एटीसी स्थापित है जो काम कर रही है. जिसे जल्द ही परमानेंट भी कर दिया जाएगा.

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