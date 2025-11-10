ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पड़ रही है गुलाबी ठंड, इन पर्यटक स्थलों में घूमने का लें मजा

उत्तराखंड के शहरों में देहरादून सबसे ज्यादा ठंडा है, पर्यटक स्थलों में जानें मसूरी और नैनीताल का तापमान

उत्तराखंड में घूमने का मौसम (Photo- ETV Bharat)
Published : November 10, 2025 at 12:24 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इस बार मॉनसून ने 20 जून के प्रवेश किया था. जमकर बरसने और कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के बाद मानसून 26 सितंबर को प्रदेश से विदा हो गया था. मानसून के लौटने के बाद कुछ दिन पक्षिमी विक्षोभ के चलते बारिश होती रही. अब मौसम तो शुष्क हो गया है लेकिन उत्तराखंड में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. तापमान तेजी से गिर रहा है.

उत्तराखंड के शहरों का तापमान: उत्तराखंड के शहरों में तापमान गिरने लगा है. राज्य के प्रमुख शहरों की बात करें तो देहरादून और ऋषिकेश सबसे ज्यादा ठंडे हैं. इसके बाद हल्द्वानी सबसे ठंडे शहरों में शामिल है. धर्मनगरी हरिद्वार ठंड के मामले में चौथे स्थान पर है. उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय रुद्रपुर और औद्योगिक शहर काशीपुर बाकी बड़े शहरों से कम ठंडे हैं.

धनौल्टी में खूब बर्फ गिरती है (File Photo- ETV Bharat)

शहरों में देहरादून सबसे ठंडा: राजधानी देहरादून बड़े शहरों में ठंडक के मामले में पहले नंबर पर है. यहां का अधिकतम तापमान 24° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. गर्मी में तेजी से गर्म हो जाने वाली दून घाटी सर्दियों में भी जल्दी ठंडी हो रही है. देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित अध्यात्म की नगरी ऋषिकेश का तापमान भी देहरादून जैसा ही यानी अधिकतम 24° सेल्सियस और न्यूनतम 9° सेल्सियस है.

इतना है हरिद्वार का तापमान: धर्मनगरी हरिद्वार का तापमान राजधानी देहरादून से थोड़ा ज्यादा है. यहां का अधिकतम तापमान 26° सेल्सियस है. लेकिन न्यूनतम तापमान देहरादून और ऋषिकेश की ही तरह 9° सेल्सियस है. इसका कारण हरिद्वार का गंगा नदी के तट पर स्थित होना है. गंगा के पानी से निकलने वाली ठंडी लहरों की हवा यहां के न्यूनतम तापमान को कम रखे हुई हैं.

चोपता दर्शनीय पर्यटक स्थल है (File Photo- ETV Bharat)

रुद्रपुर, काशीपुर से ज्यादा ठंडा है हल्द्वानी: उत्तराखंड के औद्योगिक जिले उधम सिंह के मुख्यालय रुद्रपुर में अधिकतम तापमान 27° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11° सेल्सियस है. रुद्रपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित उधम सिंह नगर के ही एक और शहर काशीपुर का तापमान भी रुद्रपुर जैसा ही है. काशीपुर का अधिकतम तापमान 27° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11° सेल्सियस है. कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में रुद्रपुर और काशीपुर से ज्यादा ठंड पड़ रही है. यहां का अधिकतम तापमान 25° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11° सेल्सियस है. इसका कारण इसका नैनीताल की तलहटी में बसा होना है. इसके साथ ही यहां गौला नदी भी ठंडक का कारण है.

मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं (File Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड के हिल स्टेशन का तापमान: उत्तराखंड के हिल स्टेशनों का तापमान तेजी से गिर रहा है. अभी इन स्थानों पर घूमने के लिए आदर्श मौसम है. पहाड़ों की रानी मसूरी में गुलाबी ठंड पड़ रही है. यहां का अधिकतम तापमान 23° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. धनौल्टी मसूरी से ज्यादा ठंडा है. यहां का अधिकतम तापमान 22° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8° सेल्सियस है. धनौल्टी में जब बर्फ गिरती है तो टूरिस्ट उसका मजा लेने उमड़ पड़ते हैं. इसी तरह चकराता धनौल्टी से भी ज्यादा ठंडा है. यहां का अधिकतम तापमान 20° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4° सेल्सियस है. चकराता में भी अच्छी खासी बर्फ गिरती है, इस कारण ये पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है.

चकराता उत्तराखंड का फेमस पर्यटक स्थल है (File Photo- ETV Bharat)

उत्तरकाशी में मस्त है मौसम: अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध उत्तरकाशी भी ठंड की चपेट में आ गया है. इस जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं, तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ भगवान का मंदिर है. शक्ति मंदिर, कंडार देवता का मंदिर और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला जखोल गांव यहीं है. दयारा बुग्याल, नेलांग घाटी, गरतांग गली और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी जिले में ही हैं. उत्तरकाशी का अधिकतम तापमान 18° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -1° सेल्सियस है. पर्यटक स्थल चोपता का अधिकतम तापमान 22° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2° सेल्सियस है. उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी और पर्यटक स्थल गैरसैंण का अधिकतम तापमान 22° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है.

नैनीताल सरोवर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है (File Photo- ETV Bharat)

इतना है नैनीताल का तापमान: राज्य के कुमाऊं में स्थित पर्यटक स्थलों में भी तापमान तेजी से नीचे जा रहा है. सरोवर नगरी नैनीताल का अधिकतम तापमान 21° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8° सेल्सियस है. नैनीताल में हालांकि अभी बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन में सर्दियों में घूमने के लिए ये अच्छा मौसम है. नैनीताल से करीब 50 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर में भी पर्यटन के लिए मस्त मौसम है. यहां का अधिकतम तापमान 25° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12° सेल्सियस है. मुक्तेश्वर से हिमालय श्रृंखला के दिव्य दर्शन होते हैं.

मुनस्यारी में एक से बढ़कर एक पर्यटक स्थल और ट्रेक हैं (Photo Source: Local Tourist)

रानीखेत और कैसानी का तापमान जानें: रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित एक और सुंदर पर्यटन स्थल है. यहां से भी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं. रानीखेत में भी बर्फ गिरती है. अभी यहां का अधिकतम तापमान 23° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5° सेल्सियस है. रानीखेत से हिमालय की ओर करीब 60 किलोमीटर आगे बसे कौसानी का तापमान आश्चर्यजनक रूप से रानीखेत से ज्यादा है. अभी कौसानी का अधिकतम तापमान 28° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7° सेल्सियस है. अल्मोड़ा उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है तो पर्यटन के लिए भी फेमस है. अल्मोड़ा का अधिकतम तापमान 24° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है. मुनस्यारी का मौसम भी मनोरम है. मुनस्यारी का अधिकतम तापमान 22° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3° सेल्सियस है.
ये भी पढ़ें: UDAAI 2025 रिपोर्ट: मानसून के आखिरी 3 महीने में ग्लेशियर से मैदान में आई आपदा, भविष्य के लिए बड़ा अलार्म!

