लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामला, 50 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार, सात साल से था फरार
साल 2018 में धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 9, 2025 at 6:51 PM IST
देहरादून/विकासनगर: धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड द्वारा की गई लाखों की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 50 हजार के इनामी आरोपी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उत्तराखंड पुलिस की सीआईडी ने आरोपी अनिल कुमार तिवारी को मुंबई से पकड़ा है.
पुलिस ने बताया कि धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ आरडी और फिक्स डिपॉजिट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई थी. इसी मामले में आरोपी अनिल कुमार तिवारी फरार चल रहा था, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस की अलग-अलग टीमें काफी समय से आरोपी की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आ रही है. हालांकि जैसे ही उत्तराखंड पुलिस की सीआईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) को आरोपी के बारे में सूचना लगी तो टीम ने आरोपी अनिल कुमार तिवारी को कल्याण, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) गिरफ्तार किया.
पुलिस ने बताया कि साल 2018 में ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच EOW, सीआईडी सेक्टर देहरादून द्वारा की जा रही थी. धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा स्थानीय नागरिकों से आरडी और फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है.
कंपनी के संचालकों अनिल कुमार तिवारी और देवेंद्र प्रकाश तिवारी की संलिप्तता धारा 406, 420, 120B भादवि, उत्तरांचल निक्षेपक हित अधिनियम 2005, चिट फंड एवं धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम 1978 व भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
दोनों आरोपी बीते सात सालों से फरार चल रहे थे. आरोपियों के खिलाफ दस मुकदमे दर्ज किए गए है, जिसमें से 9 यूपी के अलग-अलग जिलों में दर्ज है. एक मुकदमा हरिद्वार जिले में दर्ज है. सीआईडी खंड देहरादून के खंडाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनिल कुमार तिवारी को सात दिसंबर 2025 को कल्याण मुम्बई से गिरफ्तार किया.
सहसपुर क्षेत्र में चोरी की खुलासा: सहसपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर में बीती 24 नवंबर को हुई चोरी का खुलासा कर दिया है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपी आशिक, रहमान और सलीम को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से करीब पांच लाख रुपए अनुमानित कीमत की ज्वेलरी भी बरामद की गई है.
सहसपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस पूछताछ मे आरोपियों द्वारा बताया गया कि वह तीनों नशे के आदी है. अपने नशे की पूर्ति के लिए उन्हें पेसौ की जरूरत थी. इसीलिए उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रेकी करते हुए ताला लगा घर चिन्हित किया था. घर के बगल में स्कूल था. उसी स्कूल की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए थे और घर में रखी ज्वैलरी को लेकर फरार हो गए थे. तीन आरोपी चोरी की हुई ज्वेलरी को स्थानीय सुनार को बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिल नहीं होने के कारण किसी ने उसे खरीदा नहीं. आरोपी चोरी की ज्वेलरी को बाहर ले जाकर बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.
