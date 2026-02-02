ETV Bharat / state

विजन डॉक्यूमेंट से विकास की दिशा तय करेगा उत्तराखंड, जिला और पंचायत स्तर पर बनेगा 2047 का रोडमैप

देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने जनपदवार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र वर्कशॉप आयोजित कर विकास की दीर्घकालिक दिशा तय की जाए. जिला योजना समितियों की बैठकें मार्च तक अनिवार्य रूप से कराने और योजनाओं के एस्टीमेट पहले से तैयार रखने पर जोर दिया गया. आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु जिला योजना की गाइडलाइंस में आवश्यक सुधार के संकेत भी दिए गए.

मुख्य सचिव ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में विकास कार्यों की जनपदवार समीक्षा करते हुए राज्य के दीर्घकालिक विकास को लेकर अहम दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट 2047 की तर्ज पर सभी जिलाधिकारियों को जिला, खंड और पंचायत स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास की ठोस और दूरदर्शी योजना तभी संभव है, जब जमीनी स्तर तक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोडमैप तैयार किया जाए.

मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत, खंड और जनपद स्तर के विजन डॉक्यूमेंट शीघ्र तैयार किए जाएं और इसके लिए आवश्यक वर्कशॉप का आयोजन भी जल्द किया जाए. इन वर्कशॉप्स के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितधारकों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ा जाएगा, ताकि योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें बल्कि धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हों.

जिला योजना पर समयबद्ध तैयारी के निर्देश: बैठक में मुख्य सचिव ने जिला योजना को विकास की रीढ़ बताते हुए निर्देश दिए कि जिला योजना समितियों की बैठकें मार्च माह तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाएं. उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी से होमवर्क शुरू किया जाए, ताकि योजनाओं को समय से स्वीकृति और क्रियान्वयन मिल सके. जिला योजना में शामिल किए जाने वाले संभावित कार्यों से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उनके एस्टीमेट पहले से तैयार कराए जाएं, जिससे वित्तीय और प्रशासनिक अड़चनें न आएं.

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए यदि जिला योजना की गाइडलाइंस और नियमों में सुधार की आवश्यकता हो, तो उसमें बदलाव किए जाएं. उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिला योजना स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अधिक लचीली और प्रभावी बने.