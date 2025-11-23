ETV Bharat / state

पुष्कर में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी- तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा

अजमेर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 60 वर्ष देश में तुष्टिकरण और वोट बैंक के राजनीतिक करती आई है. यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकारते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश में ऐसे जनहित कार्य हो रहे हैं, जो आजादी के तुरंत बाद हो जाने चाहिए थे. कांग्रेस ऐसे कार्यों को रोकने और अड़ंगा लगाने में लगी है, लेकिन जनता सब समझ रही है. सीएम धामी रविवार को जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में थे. उन्होंने यहां उत्तराखंड आश्रम (धर्मशाला) के द्वितीय तल का लोकार्पण किया.

लोकार्पण के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की देश में राजनीतिक करने वालों को जानता नकार चुकी है. बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता कांग्रेस को आइना दिखा चुकी थी. जनता डबल इंजन सरकार बना रही है. तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. दिल्ली ब्लास्ट पर धामी बोले कि जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इसे अंजाम देने वाला कोई भी दोषी नहीं बचेगा.