पुष्कर में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी- तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा
धामी ने कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद ऐसे जनहित के कार्य हो रहे हैं, जो आजादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे.
Published : November 23, 2025 at 4:12 PM IST
अजमेर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 60 वर्ष देश में तुष्टिकरण और वोट बैंक के राजनीतिक करती आई है. यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकारते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश में ऐसे जनहित कार्य हो रहे हैं, जो आजादी के तुरंत बाद हो जाने चाहिए थे. कांग्रेस ऐसे कार्यों को रोकने और अड़ंगा लगाने में लगी है, लेकिन जनता सब समझ रही है. सीएम धामी रविवार को जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में थे. उन्होंने यहां उत्तराखंड आश्रम (धर्मशाला) के द्वितीय तल का लोकार्पण किया.
लोकार्पण के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि तुष्टिकरण और वोट बैंक की देश में राजनीतिक करने वालों को जानता नकार चुकी है. बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता कांग्रेस को आइना दिखा चुकी थी. जनता डबल इंजन सरकार बना रही है. तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. दिल्ली ब्लास्ट पर धामी बोले कि जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इसे अंजाम देने वाला कोई भी दोषी नहीं बचेगा.
सीएम धामी ने कहा कि पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है. यहां बड़ी संख्या में उत्तराखंड से लोग आते हैं. उनके आवास के लिए उत्तराखंड आश्रम है, जहां मूलभूत सुविधाएं और बेहतर बनाई जा रही है. धामी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भी गए और दर्शन किए.
विकास कार्यों का लोकार्पण: धामी रविवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट उतरे, जहां स्थानीय भाजपाई जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने स्वागत किया. यहां से पुष्कर पहुंचे. इस दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत मौजूद रहे. उत्तराखंड आश्रम के संयोजक डॉ एसएस तड़ागी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आश्रम के विकास कार्य के लिए एक करोड़ की राशि दी थी. धामी ने आश्रम में विकास कार्यों और स्मारिका का लोकार्पण किया. स्मारिका में उत्तराखंड आश्रम की नींव से लेकर निर्माण तक संघर्ष का जिक्र है. उन्होंने बताया कि धामी ने उत्तराखंड आश्रम में 50 लाख रुपए विकास कार्य के लिए देने की घोषणा की.