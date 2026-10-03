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हरियाणा की नमो क्रिकेट लीग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लगाए शॉट, नशे के खिलाफ शपथ दिलाकर बोले- 'युवाओं को नशे में नहीं, खेल के मैदान में दिखना चाहिए'

पंचकूला: जिला पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में जारी नमो क्रिकेट लीग में शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें हरियाणा की शान 'पगड़ी' पहनाई. इसके बाद सीएम धामी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया, यहां तक कि उन्होंने मैदान में बैट थामा और तरुण भंडारी की गेंदबाजी पर दो शानदार शॉट लगाए. सीएम धामी के घुमाकर लगाए दो शॉट देख दर्शकों ने तालियां बजाई.

नशे के खिलाफ शपथ दिलाई: इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमो क्रिकेट लीग के मंच से उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि "वे नशे से दूर रहते हुए खेल और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं. खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, रोजगार, स्वास्थ्य और राष्ट्र गौरव का माध्यम भी बन रहा है." धामी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के संसाधनों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है. नतीजतन छोटे-छोटे गांवों से निकलने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीत रहे हैं."

पदक जीतने पर राष्ट्रगान की धुन से गर्व: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि "जब देश के खिलाड़ी पदक जीतते हैं, तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है तो प्रत्येक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. हम सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि युवाओं की ऊर्जा नशे में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में लगे. युवा नशे की गिरफ्त में नहीं, बल्कि खेल मैदान में दिखाई दें." उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि "यदि जीवन में कोई लत लगानी है तो खेल की लगाएं. यदि सबसे बड़ा सपना देखना है तो भारत को दुनिया का सशक्त राष्ट्र बनाने का सपना देखें. नशा जीवन को दीमक की तरह खोखला करता है, परिवार को तबाह करता है और सपनों को चकनाचूर करता है, जबकि खेल जीवन को नई दिशा देता है."

'युवा नशे से बचेगा तभी देश मजबूत होगा': उन्होंने युवाओं से कहा कि "अपनी किस्मत खुद लिखिए, नशे को बढ़ावा न देकर अपने आसपास के युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें. एक युवा नशे से बचेगा तो एक परिवार बचेगा, एक परिवार बचेगा तो पूरा समाज मजबूत बनेगा और मजबूत समाज से देश मजबूत होगा." सीएम धामी ने नमो क्रिकेट लीग के मंच से सभी को ‘नशे को ना, खेल को हां’ की शपथ दिलाई.

यह पदाधिकारी मौजूद रहे: इस अवसर पर संजीव सूद, मुकेश सिंगला, विनय धीर, कपिल गौड़, राकेश गर्ग बिट्टू, दीपक गर्ग, अनुराधा पुरी, मनीषा जांगड़ा, नरेश सांवरिया, मनवीर गिल, बाबी सिंह, संदीप कपूर समेत आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे.

'उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हरियाणा भी हरि की भूमि है': कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के डेलिगेशन को हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में 5 टीमो को भेजा गया है। जो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विकास, संस्कृति और स्थानीय व्यवस्था को समझ रही हैं. डेलिगेशन संयोजक करन रावत के नेतृत्व में टीम ने गन्नौर अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी परिसर के साथ अटल कैंटीन का भी निरीक्षण कर वहां खाना खाकर लोगो से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है... तो हरियाणा भी हरि की भूमि है.