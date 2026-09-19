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मानसून के बाद फिर गुलजार हुए चारधाम के यात्रा पड़ाव, दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

मानसून के बाद बड़ी तादाद में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. जिससे पड़ावों पर रौनक देखने को मिल रही है.

Gangotri Dham
गंगोत्री धाम (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 2:01 PM IST

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उत्तरकाशी: मानसून सीजन समाप्त होने के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. 15 सितंबर के बाद दोनों धामों के यात्रा पड़ावों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग पर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही नजर आ रही है. वहीं, गंगोत्री धाम भी देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे यात्रियों से गुलजार होने लगा है. वहीं तीन दिनों में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 17,995 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए.

मानसून के दौरान वर्षा, भूस्खलन और आपदा की आशंका के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या काफी कम हो जाती है. प्रशासन भी मौसम की चुनौतियों को देखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह देता है. अब मौसम में सुधार के साथ यात्रा फिर गति पकड़ रही है. धामों की ओर बढ़ रहे तीर्थयात्री आध्यात्मिक यात्रा के साथ पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले रहे हैं. यात्रा मार्ग पर जगह-जगह बहते झरने, घने जंगल और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं.

कई यात्री इन प्राकृतिक दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करते नजर आ रहे हैं. तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या का असर जानकीचट्टी और आसपास के यात्रा पड़ावों पर भी दिखाई देने लगा है. यात्रियों की आवाजाही बढ़ने से घोड़ा-खच्चर संचालकों, डंडी-कंडी मजदूरों, दुकानदारों, होटल और ढाबा संचालकों समेत यात्रा से जुड़े अन्य कारोबारियों को रोजगार मिलने लगा है.

स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि यात्रा का सुचारू संचालन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. कारोबारी संजयराज, रामकुमार और राजेश सेमवाल ने बताया कि फिलहाल यात्रियों की तुलना में उपलब्ध मजदूरों की संख्या अधिक है. आगामी दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर यात्रा पर निर्भर मजदूरों की आमदनी में भी सुधार की उम्मीद है.

मौसम फिलहाल अनुकूल बना हुआ है. यात्री तीर्थाटन के साथ पर्यटन का भी आनंद ले रहे हैं. यात्रा मार्ग पर बने मौजूदा माहौल को देखते हुए स्थानीय लोगों को सीजन के शेष दिनों में अच्छी आवाजाही की उम्मीद है. मौसम अनुकूल रहा तो यमुनोत्री धाम की यात्रा में और तेजी आ सकती है.
-राजेश सेमवाल, रावल, गंगोत्री धाम-

बता दें कि 15 सितंबर गंगोत्री धाम में 2,782 व यमुनोत्री धाम में 2,879 श्रद्धालु पहुंचे. वहीं 16 सितंबर को गंगोत्री धाम में 2,766 और यमुनोत्री धाम में 2,687 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. बात 17 सितंबर की करें तो गंगोत्री धाम में 3,242 और यमुनोत्री धाम में 3,742 श्रद्धालु पहुंचे. आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.

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