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उत्तराखंड चारधाम यात्रा: नोडल अफसर आईजी ताकवाले पहुंचे यमुनोत्री धाम, यात्रा तैयारियों का लिया जायजा

उत्तरकाशी: चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत यमुनोत्री धाम के नोडल अधिकारी व पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अनन्त शंकर ताकवाले ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चर व डंडी-कंडी संचालन के लिए रोटेशन प्रणाली लागू करने, भीड़ प्रबंधन और वैकल्पिक मार्ग योजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल दोनों ओर तैनात करने के निर्देश दिए.

सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले ने डामटा, बड़कोट, पाली गाड़, डाबरकोट, जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया. आईजी ने यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए. साथ ही घाटों पर फायर सर्विस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीमों की तैनाती पर विशेष जोर दिया.

उन्होंने यात्रा के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए धाम, प्रमुख पड़ावों और पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने व बाहरी व्यक्तियों का शत प्रतिशत सत्यापन करने को कहा. सभी वाहन चालकों का विवरण सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए. यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा कराने व अधिक दबाव की स्थिति में फूलचट्टी और रानाचट्टी को अस्थायी होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने को कहा.