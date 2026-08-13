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आपदाओं का एपिसेंटर बनता चमोली! जानिए पीपलकोटी में कैसे धंसी टनल?

देहरादून: चमोली जिला आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है. बीते कुछ सालों में चमोली जिले में कई आपदाएं आई हैं. रैणी आपदा, जोशीमठ भू धंसाव, तमकनाला आपदा के साथ ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण चमोली जिला आपदा का सेंटर बनता जा रहा है.

पीपलकोटी में टनल धंसी: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल धंसाव के साथ पानी का रिसाव हो गया है. जिससे कई मजदूर टनल के अंदर फंस गए. जिन्हें सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर है. मौके पर राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

कैसे हुआ हादसा: बताया जा रहा है चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) में गुरुवार शाम लगभग 7:05 बजे टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की सूचना मिली. शुरूआती जानकारी के अनुसार टनल में 18 से 19 मजदूरों की खबर मिली. टनल में निर्माण कार्य एचसीसी कंपनी की ओर से किया जा रहा है.

जोरों पर राहत बचाव कार्य: घटना की सूचना मिलते ही खोज एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया. अब तक 18 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. बाकी बचे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है. बताया जा रहा है कि 22 लोग फंस गए थे. जिनमें से 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है. 3 लोगों की मौत की सूचना है.

मौके पर जिला प्रशासन: पीपलकोटी में घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर हैं. डीआईआरएफ, स्थानीय पुलिस एवं सीआईएसएफ के जवानों द्वारा मौके पर वर्तमान में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं. जिला प्रशासन द्वारा घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रख रहा है. बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सभी आवश्यक संसाधन मौके पर जुटाए जा रहे हैं.