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आपदाओं का एपिसेंटर बनता चमोली! जानिए पीपलकोटी में कैसे धंसी टनल?

चमोली के पीपलकोटी में टनल धंसने की खबर है. यह कोई नया मामला नहीं है. इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं.

CHAMOLI PALKOTI TUNNEL ACCIDENT
पलकोटी में टनल धंसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:58 PM IST

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देहरादून: चमोली जिला आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है. बीते कुछ सालों में चमोली जिले में कई आपदाएं आई हैं. रैणी आपदा, जोशीमठ भू धंसाव, तमकनाला आपदा के साथ ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण चमोली जिला आपदा का सेंटर बनता जा रहा है.

पीपलकोटी में टनल धंसी: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल धंसाव के साथ पानी का रिसाव हो गया है. जिससे कई मजदूर टनल के अंदर फंस गए. जिन्हें सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर है. मौके पर राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है.

कैसे हुआ हादसा: बताया जा रहा है चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) में गुरुवार शाम लगभग 7:05 बजे टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की सूचना मिली. शुरूआती जानकारी के अनुसार टनल में 18 से 19 मजदूरों की खबर मिली. टनल में निर्माण कार्य एचसीसी कंपनी की ओर से किया जा रहा है.

जोरों पर राहत बचाव कार्य: घटना की सूचना मिलते ही खोज एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया. अब तक 18 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. बाकी बचे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है. बताया जा रहा है कि 22 लोग फंस गए थे. जिनमें से 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है. 3 लोगों की मौत की सूचना है.

मौके पर जिला प्रशासन: पीपलकोटी में घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर हैं. डीआईआरएफ, स्थानीय पुलिस एवं सीआईएसएफ के जवानों द्वारा मौके पर वर्तमान में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं. जिला प्रशासन द्वारा घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रख रहा है. बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सभी आवश्यक संसाधन मौके पर जुटाए जा रहे हैं.

सीएम धामी कर रहे मॉनिटरिंग: पीपलकोटी टनल हादसे का सीएम धामी से संज्ञान लिया. सीएम धामी धामी खुद रेस्कूय ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सीएम धामी ने अधिकारियों को ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए हैं. सीएम धामी ने कहा टनल में फंसे मजदूरों को निकालन हमारी प्राथमिकता है.

बता दें इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है. जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. बीते दिनों भी चमोली के तमकनाले में भी जन सैलाब आया था. जिसके कारण मौके पर बैली ब्रिज बह गया था. बैली ब्रिज बह जाने से जोशीमठ-मलारी हाईवे बंद हो गया था.

साल 2023 में 9 जनवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से भू धंसाव की खबरें सामने आई. यहां घरों में दरारें पड़नी शुरू हुई. कुछ समय बाद तो दरारें जमीन के अंदर भी आने लगी. जिसके बाद इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा. जिससे लोग दहशत में जाने लगे.

जोशीमठ भू धंसाव के कारण जोशीमठ के दो बड़े होटलों को भी ध्वस्त किया गया. बड़ी संख्या में लोग अपने घरबार छोड़ने का मजबूर हुए. लोगों को राहत कैंप में समय बिताना पड़ा. इसके अलावा रैणी में भयानक आपदा आई थी. जिसमें करीब 200 लोग काल कवलित हो गए थे.

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Last Updated : August 13, 2026 at 8:58 PM IST

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