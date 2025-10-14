ETV Bharat / state

जानिए मंत्री सुबोध उनियाल ने किसको कहा दुष्ट, राम भजने की भी दी सलाह

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ( ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड में वैसे तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन राजनेताओं की एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता एक-दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते है.

मंगलवार 14 अक्टूबर को भी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को दुष्ट तक कहा है.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर किया कटाक्ष. (ETV Bharat)

पौधारोपण कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचे थे हरीश रावत: दरअसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आज 14 अक्टूबर को एफटीआई (उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी परिसर) में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे थे. इस मौके पर कालाढूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे.

हरीश रावत पर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तीखी टिप्पणी: कार्यक्रम के दौरान जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखी टिप्पणी भी की.