जानिए मंत्री सुबोध उनियाल ने किसको कहा दुष्ट, राम भजने की भी दी सलाह

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम पर कटाक्ष किया है.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 14, 2025 at 6:58 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड में वैसे तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन राजनेताओं की एक-दूसरे पर तीखी बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता एक-दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते है.

मंगलवार 14 अक्टूबर को भी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को दुष्ट तक कहा है.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर किया कटाक्ष. (ETV Bharat)

पौधारोपण कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचे थे हरीश रावत: दरअसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आज 14 अक्टूबर को एफटीआई (उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी परिसर) में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे थे. इस मौके पर कालाढूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे.

हरीश रावत पर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की तीखी टिप्पणी: कार्यक्रम के दौरान जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखी टिप्पणी भी की.

एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा

हरीश रावत मेरे साथी होते तो पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आती. हरीश रावत और हम एक पार्टी में थे, लेकिन वो हमारे साथी कभी नहीं रहे. दुष्ट लोगों के साथ कभी हमारे संबंध नहीं रहे.
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

हरीश रावत की अब वानप्रस्थ की उम्र हो गई: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यहीं नहीं रुके. उन्होंने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब उनकी वानप्रस्थ की उम्र हो गई है. उन्हें घर में आराम करके राम का भजन करना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को दी सलाह:

यदि हरीश रावत ने मेरी सलाह पहले मान ली होती तो कम से कम उन्हें तीन चुनावों में हार का सामना न करना पड़ता. मैंने 2017 के चुनाव में भी कहा था कि आप संन्यास ले लीजिए, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए. फिर मैंने 2022 में भी कहा कि बेहतर होगा कि हरीश रावत संन्यास ले ले, लेकिन वो नहीं माने और फिर से चुनाव हार गए. इसीलिए अभी भी उन्हें मेरी सलाह यहीं है कि अब वो आराम से राम भजे.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनिलाय कभी हरीश रावत की सरकार में मंत्री थे. हालांकि बाद में सुबोध उनिलाय ने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी ने शामिल हो गए थे. सुबोध उनियाल अक्सर कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आते है.

