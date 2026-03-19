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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी, एम्स ऋषिकेश में भर्ती

देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है. वहीं, सीएम धामी ने एम्स पहुंचकर उनका हाल चाल जाना.

बताया जा रहा है कि बुधवार शाम अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया. मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सतपाल महाराज को हाई शुगर की शिकायत थी और इसके साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी.

इन्हीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया. ऐसे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

अभी ऐसी है तबीयत: अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल सतपाल महाराज की हालत स्थिर और सामान्य बनी हुई है. हालांकि, डॉक्टरों ने एहतियात बरतते हुए उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में भर्ती रखने की सलाह दी है.

डॉक्टरों की टीम कर रही मॉनिटरिंग: एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और स्वास्थ्य पैरामीटर्स की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. ताकि, किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके.

सीएम धामी ने जाना हाल: इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे. जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और उपचार की प्रगति के बारे में जाना.