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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज, कब्जे में ऑडियो रिकॉर्डिंग, एसआईटी ने आगे बढ़ाई जांच

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ( ( फाइल फोटो- FB@Rekhaarya )

अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दर्ज करा चुकीं शिकायत: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर कोतवाली कैंट में उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल पर मारपीट, उत्पीड़न, धोखे से शादी करने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं.