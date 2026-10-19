कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज, कब्जे में ऑडियो रिकॉर्डिंग, एसआईटी ने आगे बढ़ाई जांच
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मामले में एसआईटी तेजी से कर रही जांच, ऑडियो को गिरधारी ने बताया था एआई, फॉरेंसिक लैब से सामने आएगी सच्चाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 10:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े मामले में एसआईटी यानी विशेष जांच टीम (SIT) ने जांच तेज कर दी है. इसी कड़ी में एसआईटी ने रेखा आर्य के बयान दर्ज किए. साथ ही संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित कर लिया है. जिसे अब परीक्षण एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजा गया है.
अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दर्ज करा चुकीं शिकायत: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर कोतवाली कैंट में उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल पर मारपीट, उत्पीड़न, धोखे से शादी करने, दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं.
ऑडियो रिकॉर्डिंग की होगी फॉरेंसिक जांच: मामले की जांच कर रही एसआईटी ने रेखा आर्या के बयान दर्ज करने के साथ ही प्रकरण से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है. पुलिस की मानें तो रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजकर परीक्षण कराया जाएगा. इसके बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, एसआईटी मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है.
कैसे सामने आया मामला? गौर हो कि बीती 15 सितंबर को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर रोते हुए एक वीडियो जारी किया था. जिसमें वो फफक-फफक रोतीं नजर आईं थी. इसके अलावा उन्होंने दो ऑडियो भी जारी किए थे. जो कथित तौर पर उनके पति के बताए जा रहे हैं. जिसमें उनके पति किसी अन्य महिला के साथ बात करते हुए सुनाई दे रहे थे. इसके अलावा रेखा आर्या को लेकर भी बात की जा रही थी.
वहीं, रेखा आर्या का कहना था कि गिरधारी लाल ने शादी के समय अपनी पहली शादी की बात छिपाई थी. कुछ साल बाद उन्हें पहले से विवाहित होने और बच्चे होने की बात पता चली. रेखा का आरोप था कि उसके पति के अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने की जानकारी मिली, जिसका उन्होंने विरोध किया. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. साथ ही मारने की धमकियां भी दी गई.
रेखा आर्या का वीडियो सामने आते ही उत्तराखंड की सियासत में भूचाल सा आ गया. इसी बीच रेखा आर्या की तबीयत भी खराब हो गई. ऐसे में उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. उधर, रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने भी एक वीडियो जारी कर दिया. जिसमें उन्होंने रेखा को सड़क से मंत्री पद तक पहुंचाने की बात करते दिखे. इतना ही नहीं गिरधारी ने रेखा आर्या पर कथित तौर पर 210 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगा दिए. जिसके बाद तो यह मामला और गरमा गया.
वहीं, गिरधारी लाल के आरोपों पर अस्पताल के बेड से लेते-लेते रेखा आर्या ने अपनी बात रखी. उन्होंने गोल्ज्यू देवता की कसम भी खाई. साथ ही भ्रष्टाचार और संपत्ति अर्जित के आरोपों को निराधार बताया. साथ ही पूरी जांच कराने की बात कही. रेखा का कहना था कि अगर कोई सबूत है, तो उसे सार्वजनिक करें. उधर, अब कांग्रेस कथित तौर पर 210 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले पर रेखा आर्या और बीजेपी को घेर रही है.
ये भी पढ़ें-
- रेखा आर्या और गिरधारी लाल विवाद पर खजान दास का बड़ा बयान, बोले- लंबे अरसे बाद आ रहा उत्पीड़न का मामला
- 'रेखा आर्या के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति, लेकिन कथित 200 करोड़ मामले पर हो ED और CBI जांच'- धस्माना
- कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद: एसआईटी ने शुरू की जांच, लैब भेजे गए ऑडियो
- कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद: अस्पताल से वीडियो जारी, बताया 210 करोड़ का सच, सुनिए
- 'ऑडियो AI से बना, मंत्री के पास 210 करोड़ की संपत्ति', मंत्री रेखा आर्या विवाद पर बोले पति गिरधारी
- उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने पति पर दर्ज कराया केस, अपमान-मारपीट और हत्या की साजिश का आरोप