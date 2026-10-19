रेखा आर्या और गिरधारी लाल विवाद पर खजान दास का बड़ा बयान, बोले- लंबे अरसे बाद आ रहा उत्पीड़न का मामला
उत्तराखंड में सुर्खियों में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहा विवाद,अब खजान दास ने दे डाला बयान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 7:04 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री खजान दास ने कहा कि रेखा आर्य घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. अब उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं. जबकि, गिरधारी लाल साहू पर आरोप पहले से लग रहे थे और उनके नाम कई मुकदमे भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर पहले से ध्यान देना जरूरी था.
क्या है मामला? दरअसल, बीती 15 अक्टूबर को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने मारपीट, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं.
मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं. इसी बीच रेखा के पति ने अपना बयान जारी कर मंत्री रेखा पर 210 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी गठित की, जो एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में जांच कर रही है.
एसआईटी ने जांच तेज करते हुए गिरधारी लाल साहू से जुड़े बरेली स्थित ठिकानों पर दस्तावेज जुटाए हैं. टीम ने उनके घर और अन्य स्थानों पर पहुंचकर जांच की, लेकिन वे अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं. जबकि, रेखा आर्या का कहना है कि उनका जीवन एक खुली किताब है और पति की ओर से 210 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप निराधार है.
बीजेपी के मंत्री खजान दास ने भी उठाए सवाल: वहीं, गिरधारी लाल साहू ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताया है और रेखा आर्या से एफआईआर वापस लेने की अपील की है. एक ओर पार्टी रेखा आर्य को घरेलू हिंसा की पीड़ित बताकर उनके साथ सहानुभूति दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विवाद का सार्वजनिक होना और राजनीतिक असर को लेकर चिंता भी जा रही है. इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि,
"रेखा आर्या घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और आज दोनों आपस में दोषारोपण कर रहे हैं. रेखा आर्या के वैवाहिक जीवन को एक लंबा अरसा हो गया है, उस समय भी ये सोचना चाहिए था कि क्या ये ठीक रहेगा. उनके (गिरधारी लाल) ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो पहले से ही लग रहे हैं और पहले से ही थे."- खजान दास, कैबिनेट मंत्री
"इतने सारे मुकदमे भी हैं. ऐसे में ये पहले ही सोचना चाहिए था, लेकिन आज जिस तरह से दोनों आमने-सामने हो गए, ये ठीक नहीं है. क्योंकि, क्या मैसेज देवभूमि को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है."- खजान दास, कैबिनेट मंत्री
उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है. एसआईटी गठित कर दी गई है. छापेमारी भी हो गई है, लेकिन वो (गिरधारी लाल) पकड़े नहीं गए हैं. कुल मिलाकर आने वाले समय के लिए ये संदेश ठीक नहीं है. मंत्री खजान दास ने कहा कि जाति का तो पहले से ही था, ऐसे में जाति सूचक शब्द को लेकर पहले ही ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने कोई उत्पीड़न नहीं किया.
जब बच्चे बड़े हो गए, तब उत्पीड़न की बात आ रही सामने: अब उत्पीड़न की बात सामने आ रही है. जब उनके बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए हैं. ऐसे में उन्हें लगता है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए. जिस तरह से अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामले में कानून ही जनता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? लेकिन उनके अनुसार ये ठीक नहीं है.
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