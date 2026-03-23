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पेंशन और छात्रवृत्ति घोटालों की होगी बारीकी से जांच, नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजानदास ने आज बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि पेंशन और छात्रवृत्ति घोटाले की बारीकी से जांच कराएंगे.

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कैबिनेट मंत्री खजनादास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 23, 2026 at 4:38 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया है. कैबिनेट मंत्री खजनादास को पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास के कुछ विभागों की जिम्मेदारी मिली है, जिनमें समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छात्र कल्याण विभाग और भाषा विभाग शामिल हैं. विभागों का दायित्व मिलने के बाद ईटीवी भारत ने कैबिनेट मंत्री खजनादास से बातचीत की और उनकी प्राथमिकताओं को जाना.

बीते कुछ सालों से रिकॉर्ड पर नजर डालें तो समाज कल्याण विभाग घोटालों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है. हाल ही में समाज कल्याण विभाग का पेंशन घोटाला सामने आया है. इस सब मसलों लेकर कैबिनेट मंत्री खजनादास से सवाल किए गए.

पेंशन और छात्रवृत्ति घोटालों की होगी बारीकी से जांच (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल को 4 साल का वक्त पूरा होने पर प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी. साथ ही कहा कि इन चार साल के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश हित के लिए जो काम किए हैं, वो काम बेमिसाल हैं. ऐसे में अब कुछ काम करने बाकी हैं, जबकि समय काम है. क्योंकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में जितना अधिकतम काम जनता के लिए कर सकते हैं वो हमें इस बचे हुए कार्यकाल के दौरान करना होगा.

वहीं अपने विभागों को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि यह सभी विभाग सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं. ऐसे में वह सबसे पहले विभागों की समीक्षा करेंगे. पहले भी ये विभाग उनके पास रह चुके हैं. ऐसे में पुराने अनुभवों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तब से अब में बहुत अंतर आया है.

वहीं समाज कल्याण विभाग में गड़बड़ियों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी भी कैबिनेट मंत्री खजानदास ने बारीकी से जांच कराने की बात कही है. ऐसे में अब उनकी कोशिश रहेगी कि जनता के लिए कितना बेहतर काम इस विभाग में रहते हुए कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे.

एक जुलाई से मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम लागू हो जाएंगे. इस सवाल पर खजान दास ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है. हालांकि, वो मदरसा बोर्ड की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज की आलोचना करते हैं कि मदरसा बोर्ड का गठन होता है और वहां पर किस तरह से पठन-पाठन का कार्य होता है. साथ ही कुछ गलत तरीके भी इसका इस्तेमाल किये जाते हैं, जो तरीका उन्हें पसंद नहीं है. इस मामले में भी सरकार जांच पड़ताल के साथ सरकार आगे बढ़ रही है. ऐसे में सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और बेहतर रिजल्ट देंगे.

समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाला और पेंशन घोटाला का मामला अक्सर ही सामने आता रहता है. हाल ही में पेंशन घोटाले का मामला भी सामने आया है, जिसके सवाल पर समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाला हो या फिर पेंशन घोटाला हो ये दोनों ही मामले काफी गंभीर है. लिहाजा वो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे. इस पूरे मामले को वो समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई है.

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