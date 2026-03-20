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दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने खजान दास, इंटरव्यू में बोले- समय कम, काम ज्यादा

मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. रोहित सोनी की रिपोर्ट

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मंत्री बने खजान दास. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 3:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज 20 मार्च को कैबिनेट विस्तार किया. देहरादून जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक खजान दास पर पार्टी से भरोसा जताया और उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. ये दूसरा मौका है जब खजान दास ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है. खजान दास इससे पहले भी उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं. दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद खजान दास ने ईटीवी भारत से बात की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि पार्टी की ओर से उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, इसका बखूबी निर्वहन करते हैं. इसी क्रम में पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हैं. सरकार ने जिस भरोसे के साथ जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बखूबी पूरा करेंगे.

नए मंत्री खजान दास का इंटरव्यू (Video- ETV Bharat)

साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस बात को मान रहे हैं कि समय कम है और काम ज्यादा है, लेकिन जनता के बीच में जाना पड़ेगा और वो जनता की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे. ऐसे में उनकी यही कोशिश होगी कि वो कोई ऐसा काम न करें जिसे कहीं पर भी सरकार पर कोई लांछन लगे. साथ ही कहा कि मंत्री रहकर उनका जो पहले अनुभव रहा है, उसी के नियमित वो आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा हैट्रिक लगाकर सरकार बनेगी.

बता दें कि, देहरादून महानगर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है. विधायक खजान दास भाजपा में अनुसूचित जाति वर्ग के नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा हैं. खजान दास भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं. इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करते रहे है.

सामाजिक मुद्दों खासतौर पर वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर उनकी सक्रियता उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती रही है. साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क, पेयजल और शहरी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है.

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