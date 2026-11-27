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CM धामी की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक, कई बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )

उत्तराखंड राज्य में चुनाव नजदीक आते ही धरना प्रदर्शन की तादाद अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि चुनावी वर्ष ही वो समय होता है जब प्रदर्शनकारियों की मांगों पर तेजी से अमल होता है. ऐसे में प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, पीआरडी जवानों, अतिथि शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और कुछ कर भी रहे हैं. जबकि आगामी चुनाव में इन सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उनकी मांगों संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.