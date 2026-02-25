ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है. ये बैठक आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों और प्रतिवेदनों को मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही बी कीपिंग पॉलिसी को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.

उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से विधानसभा बजट सत्र आहूत होने जा रहा है. उससे पहले होने जा रही इस बैठक में कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को भी मंजूरी सकती है. बजट सत्र के दौरान तमाम विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में पेश किया जाना है. उससे पहले इन प्रतिवेदनों के लिए मंत्रिमंडल से अनुमति लेना अनिवार्य होता है. इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक को सदन के पटल पेश करने की भी मंजूरी मिल सकती है. यूसीसी संशोधन विधेयक में कई अपराधों में दंड की अवधि तय की गई है.