धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी, इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा

पिछली बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मिली थी मंजूरी, 8 प्रस्ताव हुए थे पास

धामी कैबिनेट की बैठक (File Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 10:44 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 11:19 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. इस बैठक में धामी सरकार कई महत्वपूर्ण फ़ैसले ले सकती है.

धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू: ऐसी चर्चा है कि देहरादून सचिवालय में चल रही इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है. उत्तराखंड सरकार अपनी नीतियों को तेज़ी से लागू करने के उद्देश्य से नियमित रूप से कैबिनेट बैठकें बुलाती रही है, जिनमें पिछले महीनों में योजना, कर्मचारियों की भत्तों एवं प्रशासनिक सुधारों जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं.

इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा: सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में विकास परियोजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों सहित राज्य की वित्तीय व नीतिगत दिशा को प्रभावित करने वाले कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकार विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में फैसले लेती है. पिछली बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि नीतियों और शहर नियोजन जैसे विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं.

बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी फैसलों की जानकारी: आज की बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में फ़ैसलों की जानकारी दी जाएगी, जिनका असर प्रदेश भर में आम जनता के दैनिक जीवन, रोजगार, निवेश और सरकार की कार्यप्रणाली पर देखा जाएगा.
