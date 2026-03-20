शपथ लेते ही नए मंत्रियों को मिले निजी स्टाफ, जानें किस अफसर को मिली किस मंत्री के साथ तैनाती
कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों को आवंटित निजी स्टाफ की सूची अपर सचिव कार्यालय ने जारी कर दी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 3:07 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज सोमवार को हो गया. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 बीजेपी विधायकों को लोकभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. जो 5 विधायक मंत्री बने हैं उनमें राम सिंह कैड़ा, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और मदन कौशिक शामिल हैं.
इसके साथ ही इन मंत्रियों को निजी स्टाफ (List of Personal Staff of the New Ministers) भी दे दिए गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सा स्टाफ मिला है.
गोपाल नयाल होंगे मंत्री राम सिंह कैड़ा के निजी स्टाफ: भीमताल से विधायक और कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने राम सिंह कैड़ा को निजी स्टाफ के रूप में गोपाल नयाल मिले हैं. गोपाल नयाल वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव हैं. अभी उनकी तैनाती सचिव वित्त डॉ वी षणमुगम के निजी स्टाफ में है. अब वो मंत्री राम सिंह कैड़ा के निजी स्टाफ होंगे.
हरीश कुमार होंगे मंत्री खजान दास से निजी स्टाफ: देहरादून जिले की राजपुर विधानसभा सीट से विधायक खजान दास को मंत्री बनने पर निजी स्टाफ के रूप में वरिष्ठ निजी सचिव हरीश कुमार मिले हैं. हरीश कुमार अभी तक अपर सचिव नियोजन विभाग वंदन के निजी स्टाफ में शामिल थे. अब नए मंत्री के निजी स्टाफ के रूप में वो अपनी सेवा देंगे.
विजय पाल होंगे मंत्री भरत चौधरी के निजी स्टाफ: रुद्रप्रयाग से विधायक और कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने भरत चौधरी को भी निजी स्टाफ मिल गया है. वरिष्ठ निजी सचिव विजय पाल मंत्री भरत चौधरी के निजी स्टाफ होंगे. विजय पाल अभी तक अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट के निजी स्टाफ थे. अब उन्हें नए मंत्री भरत चौधरी के निजी स्टाफ के रूप में काम करना होगा.
राजकुमार पाठक होंगे मंत्री प्रदीप बत्रा के निजी स्टाफ: हरिद्वार जिले की रुड़की विधानसभा सीट से विधायक और मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने प्रदीप बत्रा के निजी स्टाफ में राजकुमार पाठक निजी सचिव तैनात किए गए हैं. पाठक अभी तक अपर सचिव उत्तराखंड शासन झरना कमठान के निजी स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे. अब वो नए मंत्री प्रदीप बत्रा के साथ काम करेंगे.
अमित कुमार होंगे मंत्री मदन कौशिक के निजी स्टाफ: हरिद्वार विधायक और पहले भी कैबिनेट मंत्री का अनुभव रखने वाले मदन कौशिक के निजी स्टाफ के रूप में अमित कुमार निजी सचिव कार्यरत रहेंगे. अमित कुमार अभी तक अपर सचिव वित्त हिमांशु खुराना के निजी स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे.
अपर सचिव ने जारी किया निजी स्टाफ का आदेश पत्र: अपर सचिव कवींद्र सिंह के द्वारा जारी आदेश पत्र में इन निजी सचिव संवर्ग के सभी अफसरों को तत्काल प्रभाव से अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और अनुपालन आख्या सचिवालय प्रशासन (केंद्रीय) अनुभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है.
मंत्रियों के निजी स्टाफ का कार्य: मंत्रियों के निजी स्टाफ का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है. निजी स्टाफ मंत्री के रोजाना के प्रशासनिक कार्यों, बैठकों, पत्रा व्यवहार, फाइलों की देखरेख और मंत्री से मिलने वालों के कार्यक्रम तय करते हैं. निजी सचिव, सहायक और अन्य कर्मचारी, मंत्री और सरकारी विभागों के बीच एक चेन के रूप में काम करते हैं. इसी निजी स्टाफ की सहायता से मंत्री और उनके मंत्रालय के कार्य सुगमता से संपन्न होते हैं.
ये भी पढ़ें: