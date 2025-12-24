ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट की बैठक आज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम-समान वेतन पर हो सकती है चर्चा

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. यह बैठक कई मायने में बेहद खास मानी जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में कार्मिक नीतियों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन समेत अन्य विभागों के तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जनता को भी फायदा मिल सकता है. यही नहीं, तमाम विभागों की कई नियमावलियों में संशोधन समेत नई नीतियों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.

धामी कैबिनेट की बैठक: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान काम- समान वेतन का लाभ दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. दरअसल, यह मामला कई महीनों से चर्चाओं में है. साथ ही कर्मचारी संगठन इसको लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं. यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही थी. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान होगा, जहां पर कर्मचारियों को समान काम- समान वेतन का लाभ मिलेगा.