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नक्शे पर नहीं दर्ज बुग्यालों की पूरी तस्वीर, एटलस के अभाव में संरक्षण पर सवाल, जानिए पूरा मामला

देहरादून: उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण के दावों के बीच जानकारों ने अबतक बुग्याल से संबंधित कोई एटलस उपलब्ध ना होने पर चिंता जाहिर की है. हिमालई उच्च क्षेत्रों में बुग्यालों पर संकट को लेकर अक्सर जानकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन बुग्याल संरक्षण दिवस पर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने हैरानी जताते हुए आज तक उसका कोई एटलस ही तैयार नहीं होने की जानकारी दी है.

उत्तराखंड की पहचान माने जाने वाले बुग्याल आज भी एक ऐसे व्यवस्थित और व्यापक मानचित्र का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के सभी बुग्यालों की पूरी जानकारी एक जगह दर्ज हो. बुग्यालों का एटलस होने का मतलब सिर्फ किसी नक्शे पर उनके नाम दर्ज करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक बुग्याल की सटीक लोकेशन, क्षेत्रफल, ऊंचाई, भौगोलिक सीमाएं, वनस्पतियां, जैव विविधता, जलस्रोत, पहुंच मार्ग और पर्यावरणीय संवेदनशीलता जैसी जानकारियों को वैज्ञानिक तरीके से मैप करना है.

नक्शे पर नहीं दर्ज बुग्यालों की पूरी तस्वीर (ETV Bharat)

दरअसल उत्तराखंड में औली, बेदनी, अली, दयारा, पंवालीकांठा, चोपता समेत बड़ी संख्या में छोटे-बड़े बुग्याल हैं. अलग-अलग विभागों और शोध अध्ययनों में इनके संबंध में जानकारी मिलती है, लेकिन इन सभी को एक समान वैज्ञानिक प्रारूप में जोड़कर राज्य के बुग्यालों का समग्र एटलस तैयार किया जाए तो इससे बुग्यालों की वास्तविक संख्या, उनका कुल क्षेत्रफल और उनकी स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है.

क्या होती है बुग्याल एटलस? बुग्याल एटलस को आसान भाषा में बुग्यालों की पूरी वैज्ञानिक कुंडली कहा जा सकता है. इसमें हर बुग्याल को एक अलग पहचान और स्थान दिया जाता है. GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों की मदद से उसकी सीमा तय की जा सकती है. इसके साथ यह भी दर्ज किया जा सकता है कि बुग्याल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? उसका क्षेत्रफल कितना है? वहां किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है? ये सभी जानकारियां एटलस में होती हैं.

क्या होतें हैं बुग्याल (ETV Bharat)

एटलस में यह जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी कि कौन सा बुग्याल पर्यटन, धार्मिक यात्रा, चराई, जैव विविधता या जल संरक्षण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है. इससे समय के साथ होने वाले बदलावों को भी ट्रैक किया जा सकेगा.