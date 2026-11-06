किसी ने नदी की तेज धारा में बचाई जिंदगी, किसी ने बादल फटने पर 17 लोगों को किया अलर्ट, आज हुईं सम्मानित
उत्तराखंड की उन 3 बेटियों को राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए दूसरे की जान बचाई.रिपोर्ट-किरनकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 7:02 PM IST
देहरादून: उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन हौसले और साहस के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है. उत्तराखंड के 6 बच्चों ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी और दूसरों की जिंदगी बचाने के जज्बे से यह साबित कर दिया है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता. किसी ने उफनती नदी की तेज धारा में कूदकर दूसरी बच्ची की जान बचाई, तो किसी ने बादल फटने और मलबे के बीच खतरे को भांपते हुए एक साथ 17 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए सतर्क किया. किसी ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की जिंदगी बचाई.
इन बच्चों के इसी साहस को सम्मान देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में 6 बच्चों को प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया. सभी बच्चों को पदक और प्रशस्ति पत्र दिए गए. इसके साथ ही प्रत्येक पुरस्कार विजेता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 51 हजार रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की गई. वहीं, तीन बालिकाओं से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया.
उफनती नदी में जिंदगी बचाने के लिए माया ने लगा दी जान की बाजी: चंपावत की रहने वाली माया कांडपाल ने जिस साहस का परिचय दिया, वो किसी बड़े उदाहरण से कम नहीं है. घटना 5 अगस्त 2025 की है. जब भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था. इसी दौरान एक बालिका नदी की तेज धारा में बहने लगी. हालात बेहद खतरनाक थे और किसी के लिए भी उस उफनती नदी के बीच जाकर मदद करना आसान नहीं था.
ऐसे में माया ने अपनी जान की परवाह किए बिना बालिका को बचाने का प्रयास किया. तेज बहाव के बीच उसने बालिका को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की. इस घटना में माया खुद भी घायल हो गईं, लेकिन माया ने जिस हिम्मत और संवेदनशीलता का परिचय दिया, उसने एक बच्ची को नया जीवन दे दिया. माया के इसी अदम्य साहस को देखते हुए उसे मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
बादल फटने के बीच आराध्या की सूझ बूझ ने 17 लोगों को बचाया: देहरादून की आराध्या चौहान की बहादुरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. घटना 2 जून 2026 की शाम की. जब भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने जैसी स्थिति बनी और मलबे के साथ पानी का तेज बहाव आने लगा. ऐसे समय में जहां लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे थे, वहीं आराध्या ने खतरे को समय रहते भांप लिया. उन्होंने घर पर मौजूद सभी 17 लोगों को तत्काल सतर्क किया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा.
आराध्या की सतर्कता से परिवार के सभी लोग समय रहते खतरे से बाहर निकल सके. इतना ही नहीं आराध्या ने पानी के तेज बहाव में फंसी तीन साल की एक छोटी बच्ची को भी बचाया. एक तरफ आपदा का खतरा था और दूसरी तरफ मासूम की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन आराध्या ने घबराने के बजाय समझदारी और साहस से काम लिया. आराध्या की इसी सूझ बूझ ने एक बड़ी दुर्घटना को टालने में अहम भूमका निभाई.
तेज रफ्तार वाहन के सामने श्वेता बनीं बुजुर्ग का सहारा: टिहरी गढ़वाल की श्वेता पंवार ने भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय दिया. घटना 30 जनवरी 2025 की है. जब एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर लाठी के सहारे चल रहे थे. इसी दौरान सामने से एक वाहन तेज रफ्तार में आ रहा था. जिसके चलते बुजुर्ग व्यक्ति वाहन की चपेट में आ सकते थे.
खतरे को देखते हुए श्वेता ने बिना समय गंवाए उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सड़क के किनारे सुरक्षित कर दिया. उनकी इस त्वरित प्रतिक्रिया से बुजुर्ग की जान बच गई. श्वेता के लिए यह कुछ ही पलों का फैसला था, लेकिन उस फैसले ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया. इसी मानवीय संवेदना तत्परता और साहस को राज्य सरकार ने सम्मानित किया.
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