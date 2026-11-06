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किसी ने नदी की तेज धारा में बचाई जिंदगी, किसी ने बादल फटने पर 17 लोगों को किया अलर्ट, आज हुईं सम्मानित

बहादुर बालिकाएं हुईं सम्मानित ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन हौसले और साहस के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है. उत्तराखंड के 6 बच्चों ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी और दूसरों की जिंदगी बचाने के जज्बे से यह साबित कर दिया है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता. किसी ने उफनती नदी की तेज धारा में कूदकर दूसरी बच्ची की जान बचाई, तो किसी ने बादल फटने और मलबे के बीच खतरे को भांपते हुए एक साथ 17 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए सतर्क किया. किसी ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की जिंदगी बचाई.

इन बच्चों के इसी साहस को सम्मान देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में 6 बच्चों को प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया. सभी बच्चों को पदक और प्रशस्ति पत्र दिए गए. इसके साथ ही प्रत्येक पुरस्कार विजेता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 51 हजार रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की गई. वहीं, तीन बालिकाओं से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया.

माया, श्वेता और आराध्या से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat) उफनती नदी में जिंदगी बचाने के लिए माया ने लगा दी जान की बाजी: चंपावत की रहने वाली माया कांडपाल ने जिस साहस का परिचय दिया, वो किसी बड़े उदाहरण से कम नहीं है. घटना 5 अगस्त 2025 की है. जब भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था. इसी दौरान एक बालिका नदी की तेज धारा में बहने लगी. हालात बेहद खतरनाक थे और किसी के लिए भी उस उफनती नदी के बीच जाकर मदद करना आसान नहीं था. ऐसे में माया ने अपनी जान की परवाह किए बिना बालिका को बचाने का प्रयास किया. तेज बहाव के बीच उसने बालिका को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की. इस घटना में माया खुद भी घायल हो गईं, लेकिन माया ने जिस हिम्मत और संवेदनशीलता का परिचय दिया, उसने एक बच्ची को नया जीवन दे दिया. माया के इसी अदम्य साहस को देखते हुए उसे मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. माया कांडपाल (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK) बादल फटने के बीच आराध्या की सूझ बूझ ने 17 लोगों को बचाया: देहरादून की आराध्या चौहान की बहादुरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. घटना 2 जून 2026 की शाम की. जब भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने जैसी स्थिति बनी और मलबे के साथ पानी का तेज बहाव आने लगा. ऐसे समय में जहां लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे थे, वहीं आराध्या ने खतरे को समय रहते भांप लिया. उन्होंने घर पर मौजूद सभी 17 लोगों को तत्काल सतर्क किया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा. आराध्या चौहान (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)