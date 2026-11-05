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यूजीसी जातिगत भेदभाव नियम पर मोदी सरकार बनाएगी कमेटी, ब्राह्मण सभा और संतों ने दी प्रतिक्रिया

पदम प्रकाश एवं स्वामी आनंद स्वरूप ( फोटो सोर्स- Padam Prakash/Swami Anand Swaroop )

क्या था यूजीसी विवाद: दरअसल, जनवरी 2026 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम 2026 (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026) नियम जारी किया था. यह नियम उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसे लागू करते ही देशभर में विवाद खड़ा हो गया. इस नियम को लेकर जातिगत विवाद लगातार बढ़ रहा था. इतना ही नहीं देशभर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए.