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उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट, शिवम ने छठां, महक ने सातवां स्थान किया हासिल

शिवम मलेठा ने इंटर में 96.2 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं. महक ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं.

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उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 5:21 PM IST

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रुद्रप्रयाग/पौड़ी: उत्तराखंड बोर्ड ने आज परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये हैं. आज घोषित परिणाणों में हाईस्कूल और इंटर में लड़कियों ने बाजी मारी है. उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद प्रदेश के हर जिले से प्रतिभाओं की खबरें सामने आ रही हैं. रिजल्ट घोषित हो ने के बाद प्रदेश भर में खुशी का माहौल है. अभिभावक, शिक्षकों ने विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व व्यक्त कर रहे हैं.

रुद्रप्रयाग जिले का रिजल्ट: रुद्रप्रयाग में हाईस्कूल परीक्षा में ब्राइटलैंड इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल, चंद्रापुरी के छात्र प्रतीक नौटियाल ने 476 अंक (95.20%) प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया. गुरुकुल नेशनल स्कूल, अगस्त्यमुनि के आयुष सिंह राणा ने 474 अंक (94.80%) के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया. चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज, अगस्त्यमुनि के वंशज उछोली ने 470 अंक (94.00%) हासिल कर तृतीय स्थान प्राप्त किया. एमजीजीएसवीएम इंटर कॉलेज, बेलानी के प्रतीक बुटोला, अभिनव रावत एवं अंशिका जग्गी, गुरुकुल नेशनल स्कूल, अगस्त्यमुनि के अंश गोस्वामी, अतुल मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज, तिलवाड़ा की आरुषि एवं निकुंज, जनता हाई स्कूल मणिपुर चाका की अंशिका, तथा सी.ए.आई.सी. अगस्त्यमुनि के आयोग नेगी एवं पयाश सिंह बिष्ट ने मैरिट सूची में स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया.

वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज के शिवम मलेठा ने 96.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया. उन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में छठा स्थान प्राप्त किया. इसी विद्यालय के आदित्य नौटियाल ने 94.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में द्वितीय स्थान और प्रदेश स्तर पर 16वां स्थान हासिल किया.

पौड़ी की महक ने इंटर में हासिल किया सातवां स्थान: पौड़ी जिले के पोखरीखेत की छात्रा महक ने भी अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश स्तर पर शानदार सफलता हासिल की है. पौड़ी जिले के जनता इंटर कॉलेज पोखरीखेत की प्रतिभाशाली छात्रा महक ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार, बल्कि विद्यालय और पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है.

महक ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया. उन्होंने बताया कि 12वीं की परीक्षा के दौरान उन्होंने घर पर रहकर नियमित अध्ययन किया. उनके परिवार में उनकी माता हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के साथ-साथ दुकान भी संभालती हैं. उनका छोटे भाई कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं. महक ने बताया वर्ष 2017 में उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली.

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