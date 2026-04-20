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25 अप्रैल को घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट, 2 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार होगा खत्म

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल की सुबह 10:00 बजे घोषित होगा

UTTARAKHAND BOARD RESULTS 2026
25 अप्रैल को आएगा रिजल्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 2:26 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट अब तय हो चुका है. लंबे इंतजार के बाद 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से मिली जानकारी के अनुसार, 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे बोर्ड सभागार में घोषित किया जाएगा. इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती की मौजूदगी में यह परीक्षा परिणाम घोषित होगा.

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित होगा: उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरी की गई. खास बात यह रही कि पहली बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराई गई, जिससे छात्रों को काफी सहूलियत मिली. उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल हाईस्कूल में 1 लाख 12 हजार 266 और इंटरमीडिएट में 1 लाख 2 हजार 986 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए. इस तरह कुल 2 लाख 15 हजार 252 परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी है, जो अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

परीक्षा कार्यक्रम भी इस बार तय समय के अनुसार ही संपन्न हुआ. प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कराई गईं, जबकि लिखित परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 20 मार्च तक चलीं. उन्होंने बताया कि सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गईं थी.

रिजल्ट के लिए इस बार नई व्यवस्था: परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रदेशभर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें 50 एकल केंद्र और 1,211 मिश्रित केंद्र शामिल थे. वहीं 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था. टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 136 केंद्र बनाए गए, जबकि चंपावत में सबसे कम 44 केंद्र रहे.

इस बार छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था भी लागू की गई है, जिसमें सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपने स्कूल में ही आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा.

इस वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट: ऐसे में अब छात्रों और अभिभावकों की नजरें 25 अप्रैल पर टिकी हैं. इंतजार अब खत्म होने वाला है और रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का काउंटडाउन शुरू, 24 से 27 अप्रैल के बीच आएगा परिणाम

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