उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 1270 केंद्र निर्धारित, 2.08 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल
उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं के लिए अहम खबर है. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 7:54 AM IST
रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027 को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय प्रसाद सेमवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में प्रदेशभर में 1270 परीक्षा केंद्रों (49 एकल व 1,221 मिश्रित) पर मुहर लगा दी गई है. इन केंद्रों पर हाईस्कूल के 1,09,282 और इंटरमीडिएट के 99,142 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे.
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड रामनगर द्वारा साल 2027 हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण विषयक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. यह निर्णय 23 नवंबर 2026 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड, सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड विनय प्रसाद सेमवाल ने की. परिषदीय परीक्षा साल 2027 के लिए प्रदेशभर में कुल 1270 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 49 एकल और 1221 मिश्रित केंद्र शामिल हैं.
इन परीक्षा केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 2,08,424 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. इनमें हाईस्कूल के 1,09,282 तथा इंटरमीडिएट के 99,142 परीक्षार्थी शामिल हैं. जनपदवार आंकड़ों पर नजर डालें तो टिहरी में सबसे अधिक 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि चंपावत में सबसे कम 45 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से हरिद्वार में सबसे अधिक 48,320 और चंपावत में सबसे कम 3,277 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.
सुरक्षा और व्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रदेश में 146 संवेदनशील तथा 5 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वहीं स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 15 नवीन परीक्षा केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं, विगत साल 2026 की तुलना में साल 2027 के लिए 09 परीक्षा केंद्र अधिक बनाए गए हैं. बैठक के दौरान परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक भौतिक संसाधनों तथा गोपनीय सामग्री की सुरक्षा आदि का भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए और इसकी सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित की जाए.
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द ही सभी जनपदों को उपलब्ध करा दी जाएगी. इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर निदेशक, माध्यमिक गढ़वाल मंडल, अपर निदेशक , संरक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड तथा परिषद कार्यालय से संयुक्त सचिव चतुर्भुज अवस्थी, प्रधान सहायक भूपेन्द्र सिंह और त्रिभुवन सिंह उपस्थित रहे.
पढ़ें-