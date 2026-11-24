ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 1270 केंद्र निर्धारित, 2.08 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड रामनगर ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2027 को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय प्रसाद सेमवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में प्रदेशभर में 1270 परीक्षा केंद्रों (49 एकल व 1,221 मिश्रित) पर मुहर लगा दी गई है. इन केंद्रों पर हाईस्कूल के 1,09,282 और इंटरमीडिएट के 99,142 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे.

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड रामनगर द्वारा साल 2027 हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण विषयक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. यह निर्णय 23 नवंबर 2026 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड, सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड विनय प्रसाद सेमवाल ने की. ​परिषदीय परीक्षा साल 2027 के लिए प्रदेशभर में कुल 1270 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 49 एकल और 1221 मिश्रित केंद्र शामिल हैं.