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उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का काउंटडाउन शुरू, 24 से 27 अप्रैल के बीच आएगा परिणाम

रामनगर: उत्तराखंड के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी होने वाला है. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने संकेत दिये हैं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पहले ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 24 से 27 अप्रैल के बीच जारी होने की पूरी संभावना है. यानी छात्रों का लंबा इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है.



इस साल परीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव देखने को मिले. पहली बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराई गई. आंकड़ों की बात करें तो हाईस्कूल में 1 लाख 12 हजार 266 और इंटरमीडिएट में 1 लाख 2 हजार 986 छात्र-छात्राएं शामिल हुई. इस तरह कुल 2 लाख 15 हजार 252 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी. परीक्षाओं का शेड्यूल भी इस बार तय समय के अनुसार पूरा हुआ. प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कराई गईं. लिखित परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 20 मार्च तक चलीं. सभी परीक्षाएं एकल पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गईं.

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2026 (ETV Bharat)

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रदेशभर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. जिनमें 50 एकल केंद्र और 1,211 मिश्रित केंद्र शामिल थे. वहीं 156 केंद्र संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए. टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 136 केंद्र बनाए गए. चंपावत में सबसे कम 44 केंद्र रहे.