उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित, जानिए कब से शुरू हो रहे एग्जाम
उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों की इंतजार खत्म हुआ. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 6, 2026 at 6:13 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष कुल दो लाख 16 हजार 121 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईस्कूल में 1,12,679 और इंटरमीडिएट में 1,03,442 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. हाईस्कूल में संस्थागत छात्रों की संख्या 1,10,573 और व्यक्तिगत परीक्षार्थी 2,106 हैं, जबकि इंटरमीडिएट में संस्थागत 99,345 और व्यक्तिगत 4,097 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं.
इस प्रकार इंटरमीडिएट में कुल 1,03,442 छात्र-छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे. इस वर्ष परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए राज्यभर में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 24 नए परीक्षा केंद्र शामिल हैं. परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं.
अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में एक और अल्मोड़ा में एक केंद्र शामिल है. परिषद सचिव ने बताया कि परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन सहित किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. दूरस्थ और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा.
बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य संपन्न कराए जाएंगे. वहीं मुख्य लिखित परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगी. परिषद का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.
