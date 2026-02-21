ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 शुरू, 2.15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल, नकल रोकने को कड़ी निगरानी और धारा 144 लागू

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा शुरू ( Photo-ETV Bharat )