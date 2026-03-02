ETV Bharat / state

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा: मैथ्स पेपर में सिलेबस के बाहर से पूछे गए सवाल, बोनस अंक देने की मांग

रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बीच गणित के प्रश्न पत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. प्रश्न पत्र में त्रुटियां और पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने का आरोप लगाते हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों को बोनस अंक दिए जाने की मांग की.

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल ने बोर्ड सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हाईस्कूल गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 231 (HRG) के प्रश्न संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित है.

शिक्षक संगठन का कहना है कि यह प्रश्नावली सत्र 2023-24 से परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से हटा दी गई थी. ऐसे में यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का माना जाएगा, जिससे छात्रों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा.

इसी तरह इंटरमीडिएट गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 428 (IRS) में भी त्रुटियों का आरोप लगाया गया. संगठन के अनुसार प्रश्न संख्या 1 (ञ) में सही उत्तर A गलत और R सही होना चाहिए था, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह उत्तर उपलब्ध ही नहीं था. इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 में भी प्रिंटिंग त्रुटि बताई गई हैं.