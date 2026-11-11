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हरिद्वार में 21-22 नवंबर को होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, 2027 के चुनावी रोडमैप पर होगा मंथन

बीजेपी के नेता और पदाधिकारी ( फाइल फोटो- Uttarakhand BJP )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें चुनावी रणनीति और संगठन की आगामी कार्ययोजना तय की जाएगी. साथ ही चुनावी रोडमैप पर मंथन किया जाएगा.

उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है. पार्टी अब संगठन को चुनावी मोड में लाने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों और अलग-अलग मोर्चों की जिम्मेदारियां तय करने की तैयारी में जुट गई है. इसी कड़ी में बीजेपी की दो दिवसीय विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति 21 और 22 नवंबर को कुंभनगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रही है.