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हरिद्वार में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, सात मोर्चों को दिया गया बड़ा लक्ष्य, विस्तार से जानिए

हरिद्वार में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक ( ETV Bharat )

शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे. शाम को प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक हई. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर पार्टी के सभी 7 मोर्चों को एक एक लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. इसके साथ ही दिसंबर के अंत तक जिलों में मोर्चा और ब्लॉक स्तर तक की कार्य समितियां आयोजित की जाएगी. बीजेपी कार्य समिति के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे.