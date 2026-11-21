हरिद्वार में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, सात मोर्चों को दिया गया बड़ा लक्ष्य, विस्तार से जानिए
Uttarakhand BJP Haridwar meeting: हरिद्वार बीजेपी बैठक में सातों मोर्चों को एक एक लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 6:16 PM IST
हरिद्वार: विधानसभा चुनाव 2027 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है. इसे लेकर हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में दो दिवसीय प्रदेश विस्तारित कार्य समिति आयोजित की जा रही है. जिसमें पहले दिन भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारी के लिए ऊर्जा भरी गई. प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, की मौजूदगी में पार्टी संगठन के अन्य दिग्गज नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लक्ष्य दिए.
शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे. शाम को प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक हई. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर पार्टी के सभी 7 मोर्चों को एक एक लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. इसके साथ ही दिसंबर के अंत तक जिलों में मोर्चा और ब्लॉक स्तर तक की कार्य समितियां आयोजित की जाएगी. बीजेपी कार्य समिति के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे.
महेंद्र भट्ट ने बताया कि कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के सातों मोर्चों के पदाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि समाज के सभी वर्गों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ना है. खासतौर पर बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे. अन्य राजनीतिक दलों के लोग भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि युवा, महिला, ओबीसी और अनुसूचित जितने में मोर्चे हैं, उनके द्वारा ही सदस्यता दी जाए. दिसंबर के अंत तक मोर्चों की कार्यसमिति की बैठकों की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी.
उत्तराखंड बीजेपी सहप्रभारी बांसुरी स्वराज ने कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही है. इसके लिए उन्हें पूरा यकीन है कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से यहां पर कमल खिलाने का काम करेगी. कार्य समिति की बैठक में चुनाव पर पारिवारिक माहौल में विस्तृत चर्चा हुई है. पार्टी के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद सभी पदाधिकारी को मिला है. शाम को बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए. जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए.
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