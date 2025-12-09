ETV Bharat / state

उत्तराखंड में SIR से पहले बीजेपी करने जा रही ये कैंपेन, जीत का रास्ता करेगी प्रशस्त

देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी भूतिया हो चुके गांव को अपनी जीत के लिए रास्ता मान रही है. दरसल, बीजेपी अपने एक अभियान के तहत खाली हो चुके और गांव छोड़ चुके लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रही है. जिसके बाद बीजेपी उन लोगों तक पहुंचेगी और अपने ही गांव में वोट बनाने के लिए अपील करेगी. बीजेपी को लगता है कि ये फार्मूला ना केवल गांव के लिए बेहतर रहेगा, बल्कि 2027 की जीत में भी खूब साथ देगा.

उत्तराखंड में हमेशा से खाली होते गांव न केवल सरकारों के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक रहे हैं. हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार उत्तराखंड के उन गांवों को आबाद करने के लिए कई तरह के प्रयास पहले से ही कर रही है. लेकिन अब राज्य की बीजेपी सरकार ने पलायन कर चुके लोगों का डाटा उनके फोन नंबर और वह कहां पर रह रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी है. अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सभी जानकारियां इकट्ठे करके बीजेपी उन लोगों के दरवाजे तक जाएगी, जो लोग अब राज्य से बाहर या पहाड़ों से उतरकर तराई में आ चुके हैं. बीजेपी चाहती है कि वह लोग अपने पैतृक गांव में ही अपना वोट बनवाएं और वहीं पर मताधिकार का प्रयोग करें.