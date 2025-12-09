ETV Bharat / state

उत्तराखंड में SIR से पहले बीजेपी करने जा रही ये कैंपेन, जीत का रास्ता करेगी प्रशस्त

उत्तराखंड में बीजेपी SIR से पहले खाली हो चुके गांवों की लिस्ट और पलायन कर चुके लोगों को गांव में वोट बनाने की अपील करेगी.

पलायन से खाली होते गांव (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 9, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी भूतिया हो चुके गांव को अपनी जीत के लिए रास्ता मान रही है. दरसल, बीजेपी अपने एक अभियान के तहत खाली हो चुके और गांव छोड़ चुके लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रही है. जिसके बाद बीजेपी उन लोगों तक पहुंचेगी और अपने ही गांव में वोट बनाने के लिए अपील करेगी. बीजेपी को लगता है कि ये फार्मूला ना केवल गांव के लिए बेहतर रहेगा, बल्कि 2027 की जीत में भी खूब साथ देगा.

उत्तराखंड में हमेशा से खाली होते गांव न केवल सरकारों के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक रहे हैं. हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार उत्तराखंड के उन गांवों को आबाद करने के लिए कई तरह के प्रयास पहले से ही कर रही है. लेकिन अब राज्य की बीजेपी सरकार ने पलायन कर चुके लोगों का डाटा उनके फोन नंबर और वह कहां पर रह रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी है. अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सभी जानकारियां इकट्ठे करके बीजेपी उन लोगों के दरवाजे तक जाएगी, जो लोग अब राज्य से बाहर या पहाड़ों से उतरकर तराई में आ चुके हैं. बीजेपी चाहती है कि वह लोग अपने पैतृक गांव में ही अपना वोट बनवाएं और वहीं पर मताधिकार का प्रयोग करें.

बीजेपी खास रणनीति पर काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे. SIR से पहले बीजेपी ये अभियान चलाने वाली है. सभी से अपील करेंगे, सभी प्रवासियों के पास बीजेपी खुद पहुंचेंगी, इससे जनसंख्या का जो बजट होता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी. लोगों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और वोट अपने गांव में बनवाकर वहीं पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
मथुरादास जोशी, बीजेपी प्रवक्ता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके लिए बाकायदा अपने पदाधिकारी के बैठक करके यह दिशा निर्देश दिए हैं. दिशा निर्देश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हर जिले के हर तहसील के बूथ स्तर का कार्यकर्ता यह जानकारी इकट्ठा करेगा कि उसके आसपास के कितने गांव खाली हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव अगर कोई पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति भी अन्य शहर या फिर देहरादून ऋषिकेश हल्द्वानी हरिद्वार जैसे इलाकों में रहने लगा है तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा करके संपर्क किया जाएगा.

बीजेपी ऐसे लोगों को गांव में वोट करने के फायदे पहाड़ों की तस्वीर कैसे उनके एक वोट से बदल सकती है, इसको लेकर उन्हें समझाएगी. बीजेपी गांव छोड़ने वाले लोगों को बताएगी कि कैसे अगर अपने-अपने गांव में वोट का प्रयोग करते हैं तो पहाड़ों की विधानसभा लोकसभा सीट में जो बदलाव आगामी कुछ सालों में हो सकते हैं? और केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहे विकास का पैसा भी उनके गांव में लग सकेगा. बता दें की पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 1700 से अधिक गांव खाली को चुके हैं इतना ही नहीं लाखों लोग अलग अलग राज्य में भी बस चुके हैं.

