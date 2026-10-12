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राजनीतिक मंत्र सीखेंगे भाजपा के चुनावी सिपहसालार, दिग्गजों का विधानसभाओं तक पहुंचेगा संदेश

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति करने जा रही है. इन विस्तारकों को 13 और 14 अक्टूबर को काशीपुर में आयोजित होने वाली दो दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद सभी विस्तारक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे और चुनाव समाप्त होने तक वहीं रहकर संगठन के लिए काम करेंगे.

भाजपा की इस कार्यशाला में प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त विस्तारक शामिल होंगे. इसके अलावा विस्तारकों के कामकाज की निगरानी और उन्हें दिशा-निर्देश देने के लिए छह सदस्यों की प्रदेश स्तरीय टोली भी बनाई जा रही है. इस टोली की घोषणा जल्द होने की संभावना है. पार्टी संगठन की इस पूरी कवायद को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है.