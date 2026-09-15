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विनोद चमोली कांग्रेस पर गरजे, बोले- घोटालों ने खोला राजनीतिक भ्रष्टाचार का असली चेहरा

देहरादून: देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला. पूर्व सीएम हरीश रावत के इस्तीफे की पेशकश पर सवाल उठाते हुए चमोली ने पूछा कि जब उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, तब उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया. साथ ही चंदन सिंह जीना के मामले में सामने आए कथित ‘चंदा मॉडल’ पर कांग्रेस से पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है. पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और देश में सामने आ रहे कथित घोटाले कांग्रेस के राजनीतिक भ्रष्टाचार का असली चेहरा उजागर कर रहे हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े चंदन सिंह जीना प्रकरण और कथित बरामदगी का हवाला देते हुए कांग्रेस से कई सवालों के जवाब मांगे.

विनोद चमोली ने कहा कि चंदन सिंह जीना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे हैं. उनके यहां ईडी की कार्रवाई के दौरान सोना, नकदी, विदेशी मुद्रा और अन्य कीमती सामान मिलने की बात सामने आई है. चमोली ने कहा कि इस मामले के बाद हरीश रावत की ओर से इस्तीफे की पेशकश किए जाने पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके मुख्यमंत्री रहते नियुक्तियों और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और जांच भी कराई गई थी, तो उस समय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया.

विनोद चमोली ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार की जांच उनके कार्यकाल में शुरू हुई थी, वह कोई नई घटना नहीं है. उनके मुताबिक पहले जांच हुई, फिर लीपापोती के आरोप लगे और दोबारा जांच में भी दोष सामने आए. ऐसे में करीब नौ साल बाद ईडी की कार्रवाई के बाद इस्तीफे की पेशकश करना सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फजीहत से बचने और राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने का प्रयास है. उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी और उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की.

भाजपा नेता ने चंदन सिंह जीना के कथित बयान का भी हवाला दिया, जिसमें बरामद रकम को अलग-अलग लोगों की ओर से कांग्रेस पार्टी फंड के लिए दिए गए चंदे से जुड़ा बताया जा रहा है. चमोली ने इसे कांग्रेस का कथित ‘चंदा मॉडल’ बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि पार्टी फंड के नाम पर किसने कितना पैसा दिया और यह रकम किस उद्देश्य से जुटाई जा रही थी.