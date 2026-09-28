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दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जानिए वजह?

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ( @BJP )

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे के आगामी विवाह समारोह का निमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया. महेंद्र भट्ट के साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी भी मौजूद रहे.