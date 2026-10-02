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उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक, मिशन 2027 के लिए हाईएस्ट मेजोरिटी का प्लान, जानिए कैसे?

उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक ( @BJP4UK )

देहरादून: आज दो अक्टूबर को उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी राम माधव अपने दोनों सहयोगियों सह-प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज के साथ देहरादून पहुंचे. देहरादून में तीनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. साथ आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई. इस दौरान राम माधव और बांसुरी स्वराज ने मीडिया से बात भी की.