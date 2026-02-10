ETV Bharat / state

हरक सिंह को बीजेपी ने बताया कांग्रेस की 'समस्या', जवाब मिला- 'मंडाण लगेगा तो BJP के सिर पर नाच जाऊंगा'

अब हरक सिंह रावत के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है. बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं. बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ' कांग्रेस में शायद हरक सिंह रावत ही राहुल गांधी का टिकट फाइनल करेंगे. ' साथ ही उन्होंने कहा कि ' कांग्रेस अभी 2 खेमों में बंटती जा रही है, जिसमें हरक सिंह रावत अपनी एक अलग लाइन खींच रहे हैं. '

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर गरमाई सियासत: उत्तराखंड में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक बयान बाजियां भी लगातार उग्र होती जा रही हैं. हाल ही में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस में तो ' राहुल गांधी का भी टिकट फाइनल नहीं है... ' इस बयान पर हरक रावत खुद ट्रोल हो रहे हैं.

देहरादून: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के टिकट फाइनल से जुड़े बयानों पर बीजेपी ने चुटकी ली है. बीजेपी का कहना है कि जो हरक सिंह अब तक हमारी समस्या थे, वो अब कांग्रेस की समस्या बनते जा रहे हैं. उधर, बीजेपी की चुटकी पर हरक रावत ने भी टो टूक पलटवार किया है.

"ये वही हरक सिंह रावत हैं, जो कभी बीजेपी में रहकर पार्टी को असहज करते थे, लेकिन अब अच्छा है कि आज वही हरक रावत कांग्रेस में रह कर उनकी ही लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं. अब तक जो हरक रावत बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए थे, अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस की आफत बने हुए हैं. बीजेपी इस बात का आनंद ले रही है."- विनोद चमोली, भाजपा नेता

हरक रावत ने किया दो टूक पलटवार: वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी विधायक विनोद चमोली के इस बयान पर दो टूक पलटवार किया. उन्होंने बीजेपी को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि 'पहले बीजेपी में होने की वजह से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो बीजेपी में नहीं हूं, ऐसे में मेरे सवालों को झेलने के लिए तैयार रहें.'

"यदि मैं बीजेपी के लिए मुसीबत था तो मुझे पांच साल तक मंत्री क्यों बनाए रखा? 11 महत्वपूर्ण विभाग जिसमें वन, पर्यावरण, ऊर्जा, आयुष, श्रम जैसे विभाग क्यों हरक सिंह को दिए गए थे. बीजेपी ने 5 सालों तक हरक सिंह रावत को क्यों झेला, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए. बीजेपी को ये भी बताना चाहिए कि हरक सिंह रावत को पार्टी में क्यों बुलाया था?"- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

इसके अलावा हरक सिंह रावत ने बीजेपी को साफतौर पर चेतावनी भी दी है. उन्होंने आगे कहा कि अब मंडाण लगेगा तो नाच कर बताऊंगा.

"अब हरक बीजेपी में नहीं है तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं. अब तक हरक सिंह को बीजेपी ने अपने दल में झेला है और अब कांग्रेस की तरफ से झेलने के लिए तैयार हो जाओ. पहले मैं बीजेपी में रहकर उस तरह से नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस में हूं तो बीजेपी के सिर पर चढ़कर तांडव करूंगा. अब मंडाण लगेगा तो नाच जाऊंगा."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

राहुल गांधी के टिकट फाइनल न होने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया: वहीं, इसके अलावा हरक रावत ने राहुल गांधी के टिकट फाइनल न होने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस बयान का अर्थ समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किसी का भी टिकट पहले से फाइनल नहीं है. कार्यकर्ता और नेता की परफॉरमेंस को देखते हुए पार्टी चुनाव की प्रक्रिया के तहत टिकट फाइनल करती है.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत (फोटो- ETV Bharat)

हरक सिंह रावत ने कहा कि यह राहुल गांधी को लेकर केवल इसलिए कहा गया था. ताकि, एक उदाहरण सेट किया जाए कि पार्टी में सबसे बड़े नेता का भी टिकट फाइनल नहीं है और न ही कोई अपना टिकट फाइनल सोचकर काम करें. उन्होंने कहा कि पार्टी में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है. ना कि यह सोचकर कि उसका टिकट फाइनल है.

