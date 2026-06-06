भाजापा ने दिये दायित्व या बांटी चुनावी रेवड़ी? उत्तराखंड में 100 पार नियुक्तियों पर सियासत तेज
धामी सरकार अब तक 100 से अधिक दायित्व बांट चुकी है. जिस पर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. रिपोर्ट: धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 8:22 PM IST
देहरादून: बीजेपी ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए पिछले साढ़े चार साल में 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व सौंपे हैं. सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी नियुक्तियां और कार्यकर्ताओं को खुश करने की कवायद बता रहा है. चुनावी साल में हुए इन दायित्व बंटवारों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.
100 से ज्यादा दायित्वधारी, हर एक पर लाखों खर्च: उत्तराखंड में धामी सरकार ने तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों, निगमों और समितियों में दायित्व सौंपे हैं. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है. राज्य सरकार के चार साल पूरे होने और विधानसभा चुनावों में अब अपेक्षाकृत कम समय शेष रहने के बीच किए गए इन दायित्व बंटवारों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.
प्रदेश में बीते कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, आयोगों, सलाहकार समितियों, निगमों और परिषदों में बड़ी संख्या में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है. सरकार का तर्क है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा. साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी. वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया चुनावी वर्ष में कार्यकर्ताओं को साधने और राजनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास है.
एक दायित्वधारी पर कितना खर्च: दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. दायित्व प्राप्त व्यक्तियों को मानदेय, वाहन सुविधा, कार्यालय, स्टाफ और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. मोटे तौर पर एक दायित्वधारी को प्रतिमाह लगभग 45 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है. वाहन व्यय के रूप में करीब 80 हजार रुपये तक का खर्च वहन किया जाता है. यदि सरकारी कार्यालय उपलब्ध नहीं होता तो कार्यालय संचालन के लिए अलग से लगभग 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता भी दिया जाता है. इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं और भत्ते भी सरकारी प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं. ऐसे में विपक्ष इन नियुक्तियों को सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बता रहा है.
विपक्ष ने बताया चुनावी रेवड़ी: विपक्षी दल कांग्रेस ने इन दायित्व बंटवारों को सीधे तौर पर 'रेवड़ी संस्कृति' से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आमेंद्र बिष्ट ने कहा दायित्वों की यह बंदरबांट प्रदेश के विकास से अधिक राजनीतिक हित साधने का माध्यम बन गई है. उन्होंने कहा दायित्व बंटवारे के दो प्रमुख पहलू हैं. पहला, भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक लाभ और पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है. दूसरा, चुनावी वर्ष में अचानक इतनी बड़ी संख्या में दायित्वों का वितरण यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर असंतोष को दूर करने की कोशिश की जा रही है.
कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों को दायित्व दिए गए हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है जो अन्य दलों, विशेषकर कांग्रेस, से भाजपा में शामिल हुए हैं. ऐसे में भाजपा का पारंपरिक और वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा मूल कैडर स्वयं को उपेक्षित महसूस कर सकता है. आमेंद्र बिष्ट का कहना है कि इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी के भीतर एक नए शक्ति केंद्र को मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में दायित्वधारियों पर होने वाला खर्च एक गंभीर वित्तीय विषय है. चुनाव से ठीक पहले की गई नियुक्तियों का जनहित में कोई बड़ा योगदान दिखाई नहीं देता.
क्या बोले राजनीतिक विश्लेषक: राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी इस मुद्दे पर बंटी हुई है. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का मानना है कि यदि दायित्व बंटवारे सरकार गठन के शुरुआती दौर में किए गए होते तो उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता और शासन व्यवस्था को गति देने की दृष्टि से देखा जा सकता था. सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण और चुनावी वर्ष में बड़ी संख्या में की गई नियुक्तियां स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संदेश देती हैं. कुलदीप राणा का कहना है कि चुनावों से ठीक पहले हुए दायित्व बंटवारे यह भी संकेत देते हैं कि पार्टी के भीतर विभिन्न स्तरों पर असंतोष और अपेक्षाओं का दबाव मौजूद रहा होगा. ऐसे में इन नियुक्तियों को एक तरह के राजनीतिक डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा सकता है. उनका मानना है कि लोकतांत्रिक राजनीति में कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी देना आवश्यक है, लेकिन समय और परिस्थितियां किसी भी निर्णय की राजनीतिक व्याख्या तय करती हैं.
हालांकि, दायित्व पाने वाले नेता और कार्यकर्ता इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं. हाल ही में जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम) में निदेशक नियुक्त किए गए विशाल गुप्ता का कहना है कि भाजपा में कार्यकर्ता नाराजगी की राजनीति नहीं करते. उन्होंने कहा भाजपा का कार्यकर्ता व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और संगठन की विचारधारा के लिए कार्य करता है. विशाल गुप्ता ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका में सक्रिय रहता है. संगठन जहां उचित समझता है वहां जिम्मेदारी सौंपता है. कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा विपक्ष के पास आलोचना के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है.
भाजपा बोली अभी और निकलेंगी लिस्ट: वहीं भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों को पूरी तरह संगठनात्मक और प्रशासनिक आवश्यकता बता रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में मूलभूत अंतर है. भाजपा कार्यकर्ताओं को केवल समायोजन या राजनीतिक संतुष्टि के लिए दायित्व नहीं देती, बल्कि संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जिम्मेदारियां सौंपती है.
महेंद्र भट्ट ने कहा अब तक जारी की गई सूची में सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं, लेकिन यह संख्या अभी भी संभावित दायित्वधारियों का एक छोटा हिस्सा है. उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में और भी नामों की घोषणा की जा सकती है. उनका कहना है कि सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके.
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दायित्व बंटवारे का यह दौर केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि चुनावी वर्ष की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है. भाजपा इसे संगठन और सरकार के बीच पुल बनाने की कवायद बता रही है. कांग्रेस इसे कार्यकर्ताओं को साधने और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास मान रही है. ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या ये दायित्व सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे? या फिर चुनावी वर्ष में इन्हें केवल राजनीतिक प्रबंधन के तौर पर याद किया जाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति और जनता की प्रतिक्रिया दोनों तय करेंगी.
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