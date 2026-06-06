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भाजापा ने दिये दायित्व या बांटी चुनावी रेवड़ी? उत्तराखंड में 100 पार नियुक्तियों पर सियासत तेज

देहरादून: बीजेपी ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए पिछले साढ़े चार साल में 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व सौंपे हैं. सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी नियुक्तियां और कार्यकर्ताओं को खुश करने की कवायद बता रहा है. चुनावी साल में हुए इन दायित्व बंटवारों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

100 से ज्यादा दायित्वधारी, हर एक पर लाखों खर्च: उत्तराखंड में धामी सरकार ने तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों, निगमों और समितियों में दायित्व सौंपे हैं. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है. राज्य सरकार के चार साल पूरे होने और विधानसभा चुनावों में अब अपेक्षाकृत कम समय शेष रहने के बीच किए गए इन दायित्व बंटवारों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, आयोगों, सलाहकार समितियों, निगमों और परिषदों में बड़ी संख्या में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है. सरकार का तर्क है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा. साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी. वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया चुनावी वर्ष में कार्यकर्ताओं को साधने और राजनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास है.

भाजापा ने दिये दायित्व या बांटी चुनावी रेवड़ी? (ETV Bharat)

एक दायित्वधारी पर कितना खर्च: दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. दायित्व प्राप्त व्यक्तियों को मानदेय, वाहन सुविधा, कार्यालय, स्टाफ और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. मोटे तौर पर एक दायित्वधारी को प्रतिमाह लगभग 45 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है. वाहन व्यय के रूप में करीब 80 हजार रुपये तक का खर्च वहन किया जाता है. यदि सरकारी कार्यालय उपलब्ध नहीं होता तो कार्यालय संचालन के लिए अलग से लगभग 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता भी दिया जाता है. इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं और भत्ते भी सरकारी प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं. ऐसे में विपक्ष इन नियुक्तियों को सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बता रहा है.

विपक्ष ने बताया चुनावी रेवड़ी: विपक्षी दल कांग्रेस ने इन दायित्व बंटवारों को सीधे तौर पर 'रेवड़ी संस्कृति' से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आमेंद्र बिष्ट ने कहा दायित्वों की यह बंदरबांट प्रदेश के विकास से अधिक राजनीतिक हित साधने का माध्यम बन गई है. उन्होंने कहा दायित्व बंटवारे के दो प्रमुख पहलू हैं. पहला, भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक लाभ और पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है. दूसरा, चुनावी वर्ष में अचानक इतनी बड़ी संख्या में दायित्वों का वितरण यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर असंतोष को दूर करने की कोशिश की जा रही है.

नियुक्तियों पर सियासत तेज (ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों को दायित्व दिए गए हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है जो अन्य दलों, विशेषकर कांग्रेस, से भाजपा में शामिल हुए हैं. ऐसे में भाजपा का पारंपरिक और वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा मूल कैडर स्वयं को उपेक्षित महसूस कर सकता है. आमेंद्र बिष्ट का कहना है कि इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी के भीतर एक नए शक्ति केंद्र को मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में दायित्वधारियों पर होने वाला खर्च एक गंभीर वित्तीय विषय है. चुनाव से ठीक पहले की गई नियुक्तियों का जनहित में कोई बड़ा योगदान दिखाई नहीं देता.