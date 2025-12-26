अंकिता भंडारी केस में उठ रहे सवालों पर बीजेपी का पक्ष, विधायक खजान दास ने कही बड़ी बात, कांग्रेस पर आरोप
उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 26, 2025 at 7:18 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हफ्ते भर से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठे बवाल पर अब बीजेपी सामने आई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद अब पार्टी ने वरिष्ठ विधायक खजान दास आगे आए हैं. विधायक खजान दास ने आज इस पूरे बवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का पक्ष रखा. साथ ही कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए.
बीजेपी विधायक खजान दास ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया. साथ ही इसमें कांग्रेस की भूमिका को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि मामले में बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे दिल्ली में प्रचारित प्रसारित किया. यह एक बीजेपी के वरिष्ठ दलित नेता का अपमान है. साथ में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मौत के बाद उसकी आत्मा के साथ भी अन्याय है.
अपराधी को बचाने की नहीं हो रही कोशिश: विधायक खजान दास ने कहा कि अपराधी की न तो कोई जाति होती है और न ही वो किसी अपराधी को बचाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी इस मामले में एसआईटी जांच हुई है. जांच के बाद गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा दी गई है. अभी भी यदि जांच की बात कहीं पर आती है तो निश्चित तौर से जांच के लिए बीजेपी और सरकार पूरी तरह से तैयार है.
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की छवि की जा रही धूमिल: उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व में भी षड्यंत्र के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम इस प्रकरण से जोड़े गए और सबूत के नाम पर कुछ भी पेश नहीं किया गया, उसी तरह से इस बार भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की छवि धूमिल करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जो कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.
कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप: बीजेपी विधायक खजान दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कृत दलित समाज के प्रति सोच को दिखाता है. पहले भी कांग्रेस की ओर से दलित समाज पर अत्याचार किए गए हैं. अभी भी वो अपनी इस सोच को दिखा रहे हैं. साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश का दलित समाज कांग्रेस के इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते बेहद नाराज है.
किसी के पास सबूत है तो कोर्ट में करें पेश: उन्होंने कहा कि इस घटना के इतने समय बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो कि अपने आप में दिखती है कि यह षड्यंत्र के तहत सामने आ रही है. विधायक खजान दास ने कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वो न्यायालय में पेश किया जाए, न कि उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित किया जाए.
ये भी पढ़ें-
- अंकिता भंडारी मर्डर केस 'वीआईपी' विवाद, वीडियो पर दुष्यंत गौतम की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
- महेंद्र भट्ट ने 'वीआईपी विवाद' को जातिवाद से जोड़ा, उर्मिला पर कहा- कांग्रेस के हाथों खेल रही है वो बहन
- सुरेश राठौर ने उर्मिला पर लगाया 50 लाख ऐंठने का आरोप, कॉल डिटेल जांच की मांग, कांग्रेस को भी घेरा
- खुलासा करने वाली महिला को भट्ट ने बताया 'कांग्रेस का खिलौना', अब मिली ऑडियो वायरल करने की धमकी